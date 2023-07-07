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Происшествия

Три человека пострадали в ДТП с участием автобуса и Peugeot 308 в Нижнем Новгороде

11 июля 2023 11:19  [136] Происшествия

Три человека пострадали в ДТП с участием автобуса и Peugeot 308 в Нижнем Новгороде на проспекте Героев, 27.

Маршрутный автобус №59 врезался в легковой автомобиль, который практически впечатало в опору уличного освещения.

Как сообщил заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем telegram-канале, в результате дорожно-транспортного происшествия за медицинской помощью обратились три человека. Двое – водитель и пассажир легкового автомобиля, а также пассажир автобуса.

На месте работают две бригады Центра медицины катастроф. Погибших нет.

Выясняются все детали дорожного происшествия.

В настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия работают две бригады

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Теги:
ГИБДД ДТП Медицина и здоровье
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