В Госдуме потребовали усилить охрану российских школ

В России необходимо обеспечить все школы функционирующими системами видеонаблюдения и металлодетекторами, а также передать охрану образовательных учреждений под контроль Росгвардии, заявил депутат Сергей Миронов в интервью 360.ru.
Миронов подчеркнул, что у входов в школы не должны находиться учителя, вахтёры без оружия или пенсионеры. Он напомнил, что два года назад в Государственную Думу был внесён законопроект, предлагающий предоставить Росгвардии дополнительные полномочия для охраны школ, однако этот проект был отклонён из-за необходимости значительного увеличения финансирования и расширения штата сотрудников.
По мнению депутата, для обеспечения безопасности в школах следует привлекать либо сотрудников Росгвардии, либо профессиональных охранников, прошедших специальную подготовку. Инструкторы должны обучить их методам выявления и нейтрализации потенциальных нарушителей, а также правильным действиям в случае угрозы.
Напомним, трагедия произошла сегодня утром в Успенской школе посёлка Горки-2 Одинцовского городского округа Московской области, где подросток с ножом напал на трёх учеников и охранника. В результате один ребёнок погиб. Нападавшего задержал спецназ.
Напомним, в марте этого года восьмиклассник устроил поножовщину в школе №117 Нижнего Новгорода и ранил двоих одноклассников. Как рассказали ученики этой школы, основной причиной произошедшего являлся буллинг в адрес подростка.
