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Общество

Стратсессия по актуализации стратегии развития Нижегородской области прошла в Дальнем Константинове

13 июля 2023 18:03  [91] Общество

Фото: Иван Морозов

Стратегическая сессия по актуализации стратегии развития Нижегородской области прошла в Дальнем Константинове. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что Дальнеконстантиновский округ отличает выгодное расположение – близость к областному центру, а также наличие крупных агропромышленных площадок.

"На территории округа находятся значимые объекты отдыха, развивается жилищное строительство, реализуются инвестиционные проекты. Здесь живут трудолюбивые и талантливые люди, любящие свою малую родину. Нужно вместе с ними определить наиболее важные моменты, понять, на что делать упор в будущем", - сказал глава региона.

Согласно информации, в стратсессии приняли участие более 70 человек.

В рамках реализации стратегия развития за пять лет в Дальнеконстантиновском районе было отремонтировано более 110 км дорог, газифицировано 12 населенных пунктов, благоустроено пять общественных пространств, создано 60 новых мест в детских садах и 450 учебных мест в школах.

Дискуссия проводилась по трем направлениям: "Человек", "Экономика" и "Пространство".

В секции "Пространство" был представлен проект реновации системы водопровода, а также ряд предложений по развитию инфраструктуры сельских территорий.

В секции "Человек" был разработан проект "Кадры решают все", в рамках которого предлагается развивать систему сквозного образования с акцентом на профориентацию уже начиная с детского сада, продолжая школой, организацией среднего профессионального образования и вузом.

В секции "Экономика" эксперты предложили организовать обучение и подготовку специалистов для сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Также были озвучены предложения о модернизации сферы ЖКХ.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и  районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением. 

21 июня эксперты предложили более 30 проектов для развития Богородского района. На Бору было озвучено около 100 идей по развитию городского округа. Эксперты Варнавинского района предложили расширить туристический потенциал территории.

Также стратегические сессии уже прошли в Сокольском районеЧкаловскеЛукояновском районеБольшеболдинском районеГагинском районеПочинковском районеКнягининском районе,  Бутурлинском районеКстове и Арзамасе.

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Теги:
Дальнеконстантиновский район Стратегия развития
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