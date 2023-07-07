Эксперты Арзамасского района внесли свои предложения по актуализации стратегии развития Нижегородской области Общество

Фото: газета "Арзамасские новости"

Территориальная стратегическая сессия по актуализации стратегии развития Нижегородской области прошла в Арзамасе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие более 100 представителей общественных организаций, бизнеса, муниципальных организаций, а также активные жители.

"Прекрасно помню, как пять лет назад мы определяли планы развития Арзамаса, создавали кластер Арзамас-Дивеево-Саров. Очень много ценных идей и инициатив тогда поступило от самих жителей. Люди здесь искренне заинтересованы в развитии своей малой родины, переживают за ее судьбу. В стратегии развития тогда нашли отражение конкретные направления. Многое уже удалось сделать, и очень много проектов находится в стадии реализации. У Арзамаса огромный потенциал, полностью раскрыть который мы сможем только вместе", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Отмечается, что Арзамас является лидером среди муниципалитетов Нижегородской области по многим направлениям.

В рамках реализации стратегия за пять здесь было отремонтировано более 120 километров дорог, газифицированы 266 домовладений, благоустроены 82 дворовые территорий и 22 общественных пространства. В городском округе также созданы 560 новых рабочих мест.

В ходе стратегической сессии эксперты представили свои инициативы по сохранению молодых кадров в Арзамасе, а также увеличению туристического потенциала района и развитию туристического кластера.

"Сегодня мы наметили план действий на ближайшую пятилетку. Теперь предстоит защитить эти проекты в соответствующих бюджетах и работать дальше", – подчеркнул мэр г.о.г. Арзамас Александр Щелоков.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением.

21 июня эксперты предложили более 30 проектов для развития Богородского района. На Бору было озвучено около 100 идей по развитию городского округа. Эксперты Варнавинского района предложили расширить туристический потенциал территории.

Также стратегические сессии уже прошли в Сокольском районе, Чкаловске, Лукояновском районе, Большеболдинском районе, Гагинском районе, Починковском районе, Княгининском районе, Бутурлинском районе и Кстове.