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Общество

Южный обход Арзамаса построен на 97 процентов

20 июля 2023 14:56  [113] Общество
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Техническая готовность Южного обхода Арзамаса в Нижегородской области в настоящее время составляет 97%. Об этом стало известно в ходе заседания комитета нижегородского Заксобрания по транспорту и дорожному хозяйству.

Согласно информации, общая протяженность новой дороги составит почти 10 км, с объемом финансирования в 3,6 млрд рублей. Будущий дорожный объект позволит обеспечить комфортное перемещение гостей региона при посещении паломническо-туристического кластера "Арзамас – Дивеево – Саров".  

Также стартовала предпроектная подготовка строительства дороги, связывающей рабочий посёлок Выездное и железнодорожную станцию Арзамас-1. Необходимость реализации проекта обусловлена созданием единого транспортно-пересадочного узла и прямого маршрута движения паломников в направлении Сарово-Дивеевской обители.

Кроме того, планируется возведение надземного пешеходного перехода на Восточном подъезде к Нижнему Новгороду в Кстовском районе и капитальный ремонт участка дороги Воротынец - Спасское – Сергач.

Как сообщили в нижегородском Минтрансе, всего в 2023 году в регионе запланировано доведение до нормативного состояния более тысячи километров автодорог. В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" планируется отремонтировать 185 участков автодорог.

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Законодательного Собрания Нижегородской области Владимир Солдатенков подчеркнул, что депутаты держат на контроле ситуацию с ремонтом дорог в рамках БКД. Он также отметил, что дорожная кампания в регионе этим летом проходит активно.

"Совместно с правительством нам удалось перераспределить объём финансирования таким образом, что дороги, запланированные к ремонту в 2024 году, мы сможем отремонтировать уже в этом году. А значит, получится раньше закрыть многие проблемные участки. Особо отмечу эффективность работы регионального Правительства по привлечению в нашу дорожную отрасль федеральных средств", - сообщил Владимир Солдатенков.

Ранее сообщалось, что ремонт дорог в Нижнем Новгороде идет согласно графику.

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Теги:
Дороги Законодательное собрание Транспорт
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