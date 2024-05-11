Электричество частично отключат в трёх районах Нижнего Новгорода 20 мая Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 20 мая в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Нижегородском районе с 9:00 до 16:00 свет отключат по адресам: ул. Большая Печерская, 28, 28в, 30, 32; ул. Минина, 19А, 23, 25, 25А, 28, 28В, 29, 31б, 27/4; ул. Провиантская, 4б, 5.

До 17:00 будут обесточены дома на ул. Родионова, 190, 190а/14; дер. Новая - все улицы; Прибрежная слобода - все улицы.

В Советском районе с 9:00 до 17:00 запланировано отключение электричества в домах Сахарного дола: ул. Рузаевская, 1-6; ул. Сорочинская, 23, 25, 27, 29, 31; ул. Щепкина, 1; Сады, 3, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38а; ул. Грачевская, 15, 16, 19, 20, 22; ул. Сурская, 1, 2, 3, 4, 4б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13.

В Канавинском районе с 10:00 до 14:00 отключение электричества затронет многоквартирные дома на Московском шоссе, 21, 23, 29, 35а.