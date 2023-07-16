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Общество

Пенсионерам рассказали о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

20 июля 2023 18:43  [41] Общество
Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

В Штабе общественной поддержки продолжается реализация проекта "Доктор говорит", в рамках которого пенсионерам рассказывают о профилактике различных заболеваний и учат оказывать своевременную первую помощь до приезда скорой. 

Так, сегодня в Штабе сердечно-сосудистый хирург, к.м.н., депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Цопов провел лекцию о самых распространённых сердечно-сосудистых заболеваниях – тромбозах и эмболиях. 

"Чем раньше мы распознаем заболевание, тем чем раньше заставим человека обратить внимание на собственные недомогания и научим профилактике болезни, тем более эффективно будет лечение. Увеличится продолжительность жизни, а самое главное – повысится качество жизни", – отметил он. 

По его словам, тромбозы и эмболии – это те острые состояния, которые могут застать человека любого возраста в самый неподходящий момент - на даче, в турпоходе, на работе. 

Участники уже оценили эффективность этих курсов. "Нам важно знать, как вести себя, как помочь себе и близкому, а самое главное – какой образ жизни вести, чтобы как можно дольше продлить период активного долголетия и избежать осложнений", - отметила одна из участниц курса Зоя Васильевна.

"Данный проект направлен на популяризацию медицинских знаний. В планах распространить его не только на Нижний Новгород, но и в районах области", - заявил в заключение Александр Цопов.

Напомним, создание условий для активного здорового долголетия, развитие системы непрерывного образования, содействие обеспечению достойного качества жизни и активному вовлечению граждан старшего поколения в жизнь общества является одной из важных задач народной программы "Единой России" и партийного проекта "Старшее поколение".

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Теги:
Единая Россия Медицина и здоровье
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