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Культура и отдых

Фестиваль для детей и подростков "Инклюзион - город равных возможностей" пройдёт в Нижнем Новгороде 23 июля

21 июля 2023 12:03  [60] Культура и отдых

В нижегородском парке "Дубки" в воскресенье, 23 июля, с 11:00 до 14:00 состоится фестиваль "Инклюзион - город равных возможностей" (6+). Проект фестиваля одержал победу в городском конкурсе общественных инициатив "СВЕТИ".

Как рассказали организаторы, фестиваль призван объединить активных детей и подростков - обычных и с особенностями развития, а также их родителей. Его цель - обмен опытом и взаимопонимания между участниками для развития толерантности и осознания важности инклюзии в обществе.

В рамках мероприятия школьники под руководством наставников сами будут создавать различные активности. На пяти инклюзивных площадках они познакомятся с паралимпийскими видами спорта, поучаствовав в различных соревнованиях, интересно проведут время на творческих мастер-классах и попробуют себя в качестве вокалистов, актёров и ораторов, а также смогут отдохнуть на экологическом пикнике. На площадке "Моя история успеха" прозвучат мотивационные истории успеха в различных областях деятельности.

"Инклюзион - первый городской инклюзивный фестиваль, который делают сами подростки! Участники увидят, что мир инклюзии – это мир равных возможностей, который не ограничивает, а дает преимущества и возможности. Участие в совместном фестивале поможет устранить существующие барьеры и разрушить негативные стереотипы о жизни и возможностях людей с инвалидностью", – рассказала руководитель фестиваля Екатерина Новикова.

Согласно информации, мероприятие рассчитано на детей и подростков в возрасте от 8 до 15 лет и их родителей.

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Теги:
Дети инклюзия Фестиваль
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