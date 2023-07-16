Поддержка фронта и исполнение народной программы: "Единая Россия" подвела итоги весенней сессии Политика

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Партия инициировала 40% законов в Госдуме, которые выполняют поручения Президента по поддержке участников СВО и их семей, семей с детьми и социально-незащищенных категорий обеспечению обороноспособности страны и ее технологического суверенитета.

Работу фракции "Единой России" в Государственной Думе в весеннюю сессию во многом определила спецоперация, подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на итоговом собрании фракции.

"Единая Россия" продолжила укреплять статус и господдержку бойцов и их семей, закрывать пробелы, вскрытые СВО. В этой работе принимали участие все депутаты фракции. Хотел бы всем вам сказать спасибо. Эту работу мы вели, в том числе, на площадке рабочей группы по вопросам СВО, созданной по распоряжению Президента", - подчеркнул он.

Среди наиболее важных решений, принятых этой весной, Андрей Турчак назвал признание ветеранами боевых действий ополченцев, защищавших Донбасс с 2014 года, введение бесплатной юридической помощи для участников СВО и членов их семей. Отдельно секретарь Генсовета выделил упрощение порядка признания участников СВО без вести пропавшими и умершими.

"Мы эту проблему, как считаем, расшили. Это позволило родственникам выйти из "подвешенного состояния" и не ждать годами соответствующих судебных решений", - пояснил он.

Введены и дополнительные льготы для участников СВО и их детей при поступлении в вузы. Они получили право поступать на бюджетные места в пределах отдельной квоты и пройти бесплатное обучение на подготовительных курсах.

"Наши бойцы, кто до начала СВО учился на платном отделении, теперь имеют возможность перевестись на бесплатное. Мы законодательно закрепили факт прохождения военной службы, в том числе, срочной службы по призыву, в качестве индивидуального достижения, которое учитывается при поступлении в вузы и колледжи. Минобрнауки уже оперативно разослало рекомендацию вузам о начислении максимальных 10 баллов. Просил бы коллег из профильных комитетов, всех депутатов встретиться с ректорами и довести до конкретного решения эту задачу", - подчеркнул секретарь Генсовета.

Также приняты поправки о переводе ежемесячной выплаты участникам СВО из натуральной полностью в денежную форму, закон о погашении государством военной ипотеки в случае гибели или получения тяжелой инвалидности в СВО. На этой же неделе предстоит рассмотреть поправки о приостановлении срочных трудовых контрактов мобилизованным и добровольцам на период участия в СВО, о праве работодателей выплачивать им материальную помощь. Реализация этих инициатив повысит гарантии социальной защиты бойцов, отметил Андрей Турчак.

Наряду с поддержкой фронта приоритетной задачей "Единой России" оставалось исполнение народной программы партии.

"Для ее реализации были приняты законы о развитии школьной медицины, бесплатном проезде детских автобусов по платным дорогам, поддержке спортивных тренеров, защите граждан от незаконных действий коллекторов, введении заброшенного имущества в оборот, повышении безопасности газового оборудования в МКД и многие другие", - напомнил Андрей Турчак.

Он добавил, что до конца сессии Госдума рассмотрит законопроект "Единой России" об инклюзивном отдыхе для детей-инвалидов и детей с ОВЗ в летних оздоровительных лагерях.

"С просьбой решить этот вопрос в партию неоднократно обращались родители, НКО. Принятие и реализация закона станут еще одним шагом в развитии доступной среды для особенных детей", - отметил секретарь Генсовета.

В свою очередь, руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев отметил, что принятые депутатами фракции решения отвечают на существующие вызовы и создают условия для стабильного социально-экономического развития.

"Ко второму чтению готовится законопроект о занятости – он направлен на профилактику безработицы, закрепляет понятие частичной занятости. Законодательно закрепить это понятие дал поручение Президент на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Чтобы граждане, ухаживающие за детьми, инвалидами, пожилыми людьми, могли беспрепятственно получать господдержку, несмотря на доход от подработки", - сказал он.

При поддержке "Единой России" создана единая цифровая платформа в социальной сфере – она позволяет перейти на беззаявительный порядок предоставления многих мер соцподдержки.

"Это стало еще одним шагом к созданию государства, удобного для жизни людей", - подчеркнул руководитель фракции "Единой России".

Изменены критерии признания семей нуждающимися - теперь при расчете среднедушевого дохода учитываются доходы только отдельной семьи, а не всех членов домохозяйства.

Многое сделано в сфере образования. Возобновлено трудовое воспитание в школах, приняты решения по возвращению школьной медицины. Студентам последних курсов педколледжей и техникумов предоставлено право работать в начальных классах.

"В сфере науки и высшей школы создана единая площадка, позволяющая каждому абитуриенту на открытой конкурсной основе независимо от места проживания поступить в вуз по целевому направлению с последующей гарантией рабочего места", - отметил Владимир Василев.

Принят ряд законопроектов, направленных на поддержку материнства и детства. Запрещена продажа вейпов несовершеннолетним, расширена возможность использования маткапитала, освобождены от налогов средства матподдержки учащимся в трудной жизненной ситуации.

Он также отметил, что в весеннюю сессию "Единая Россия" защитила права потребителей финансовых услуг.

"Принят закон, обязывающий банки прописывать полную стоимость кредита в договоре максимально крупным шрифтом. Кредитные каникулы закреплены в качестве бессрочной меры поддержки для людей, попавших с сложную жизненную ситуацию", - сказал Владимир Васильев.

Одним из ключевых направлений работы фракции стала поддержка семей с детьми. По инициативе партии отменен НДФЛ при продаже земельных участков для семей с детьми, идет работа над расширением гарантий для детей с особенностями развития и детей-сирот, рассматриваются другие инициативы.

Помимо этого, "Единая Россия" обеспечила возможность врачам-стажерам работать под контролем наставников, что позволит решать проблему кадрового дефицита в здравоохранении, продолжила развитие сферы образования, приняла ряд решений по защите традиционных ценностей.

Также приняты законы о наказании за дискредитацию армии и распространение ложной информации в отношении добровольцев. Предусмотрена повышенная ответственность в отношении террористов, диверсантов, изменников Родины. Обеспечена возможность оперативной блокировки запрещенного контента в интернете - призывов к терроризму, экстремизму, сбору средств для поддержки ВСУ.

В заключение Андрей Турчак напомнил, что на прошлой неделе прошло заседание Программной комиссии под председательством Дмитрия Медведева. Его темой стало финансовое обеспечение реализации мероприятий народной программы в 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годов.

"Председатель партии позитивно оценил реализацию мероприятий народной программы в этом году и поручил обеспечить их финансово в проекте федерального бюджета. Ни одно из мероприятий не должно сдвигаться вправо. Все, что было обещано людям, должно быть выполнено", - подчеркнул секретарь Генсовета.

Напомним, первый заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции "Единой России" Ольга Щетинина ранее отметила, что эффективность реализации народной программы – главный индикатор работы "Единой России".

В Нижегородской области идет масштабное строительство школ – одновременно строится 23 здания как в самом Нижнем, так и в отдаленных муниципалитетах. Во всех без исключения районах продолжается благоустройство общественных пространств и дворовых территорий, которые были определены с учетом мнения жителей. В регионе реализуются приоритетные проекты развития системы здравоохранения. Обеспечен большой объем дорожных работ.

"Особое внимание уделяем поддержке наших военнослужащих и заботе об их семьях. Опыт региона по военному соцконтракту отмечен на федеральном уровне и рекомендован для распространения по России", - добавила руководитель фракции.

Нижегородская область впервые возглавила рейтинг эффективности промышленной политики.

"Законодательная база и региональные меры поддержки промышленности признаны лучшими в стране. Дан старт проекту создания федерального технопарка. Он станет центром повышения квалификации и переобучения педагогов и наставников, отраслевых специалистов. И это лишь самые значимые итоги реализации народной программы за первые 6 месяцев 2023 года", - подчеркнула Ольга Щетинина.

Народная программа "Единой России", с которой партия победила на выборах в Госдуму, включает 294 положения. Их реализация запланирована с 2021 по 2025 год. Участие в формировании документа приняли более 2,5 млн россиян по всей стране.