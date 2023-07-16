Перечень услуг по "Карте Победы" будет расширен
Сдвоенные "Ласточки" между Нижним Новгородом и Кировом в августе
Трассу М-12 от Москвы до Арзамаса откроют в сентябре
Летняя программа на Нижегородской ярмарке
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
26 июля 2023 11:04  [38] Несколько дорог дополнительно отремонтируют в Богородском районе до конца 2023 года
26 июля 2023 10:50  [142] Нижегородцы могут проголосовать за изменение маршрутов автобусов А-71 и А-90
26 июля 2023 10:16  [100] Кстовские тепловые сети заменили газорегуляторное оборудование трех котельных муниципального округа
26 июля 2023 10:02  [110] Неделя приемов граждан по вопросам образования состоится в Нижегородской области
26 июля 2023 09:26  [127] Число зарегистрированных нижегородцев на портале комплекса ВФСК ГТО за шесть месяцев 2023 года составило 120 тыс. человек
25 июля 2023 18:56  [304] Стратсессия по актуализации стратегии развития Нижегородской области прошла в Вадском районе
25 июля 2023 18:40  [306] Регистрацию с иностранных почтовых адресов могут запретить на российских сайтах
25 июля 2023 18:04  [279] "Волгаэнерго" ведет работы по ремонту систем теплоснабжения Автозаводского района согласно графику
25 июля 2023 17:53  [375] Реновация улицы Черниговской началась в Нижнем Новгороде
25 июля 2023 16:54  [291] Пять кинозалов модернизируют в Нижегородской области в 2023 году
Общество

Кстовские тепловые сети заменили газорегуляторное оборудование трех котельных муниципального округа

26 июля 2023 10:16  [100] Общество

Кстовские тепловые сети Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" установили новые газорегуляторные шкафные пункты в котельных поселков Дружный, Работки и Афонино-2. На эти работы компания направила 6,7 млн рублей.

Газорегуляторный шкафной пункт (ГРПШ) предназначен для очистки и редуцирования давления природного газа, поступающего из газопровода, его автоматического поддержания в заданном режиме и коммерческого учета расхода газа. Новые ГРПШ, установленные в котельных, заменили газовое оборудование, которое использовалось более 20 лет. Они компактны, оснащены средствами телеметрии для удаленного снятия показаний расхода газа, современной системой очистки газа с индикацией загрязнения и приборами безопасности. 

В предыдущие годы в котельных поселков Дружный, Работки и Афонино-2 полностью заменили генерирующее и вспомогательное оборудование. Теперь все эти котельные автоматизированы, в них установлено погодозависимое регулирование. Управление котельными осуществляется из единого диспетчерского пункта Кстовских тепловых сетей (КТС). 

В 2023 году Нижегородский филиал "Т Плюс" завершает программу модернизации котельных Кстовского муниципального округа. В 2018-2022 годах было реконструировано и автоматизировано 27 котельных, в ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону проходит техническое перевооружение последний объект – котельная поселка Волжский. 

"Использование современного высокоэффективного оборудования и систем автоматики позволит обеспечить надежное и качественное теплоснабжения жителей сельских поселений округа", – отметил технический директор – главный инженер КТС Александр Тихонов.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Т Плюс
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
16 июля 2023 13:23Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph