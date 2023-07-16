Кстовские тепловые сети заменили газорегуляторное оборудование трех котельных муниципального округа Общество

Кстовские тепловые сети Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" установили новые газорегуляторные шкафные пункты в котельных поселков Дружный, Работки и Афонино-2. На эти работы компания направила 6,7 млн рублей.

Газорегуляторный шкафной пункт (ГРПШ) предназначен для очистки и редуцирования давления природного газа, поступающего из газопровода, его автоматического поддержания в заданном режиме и коммерческого учета расхода газа. Новые ГРПШ, установленные в котельных, заменили газовое оборудование, которое использовалось более 20 лет. Они компактны, оснащены средствами телеметрии для удаленного снятия показаний расхода газа, современной системой очистки газа с индикацией загрязнения и приборами безопасности.

В предыдущие годы в котельных поселков Дружный, Работки и Афонино-2 полностью заменили генерирующее и вспомогательное оборудование. Теперь все эти котельные автоматизированы, в них установлено погодозависимое регулирование. Управление котельными осуществляется из единого диспетчерского пункта Кстовских тепловых сетей (КТС).

В 2023 году Нижегородский филиал "Т Плюс" завершает программу модернизации котельных Кстовского муниципального округа. В 2018-2022 годах было реконструировано и автоматизировано 27 котельных, в ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону проходит техническое перевооружение последний объект – котельная поселка Волжский.

"Использование современного высокоэффективного оборудования и систем автоматики позволит обеспечить надежное и качественное теплоснабжения жителей сельских поселений округа", – отметил технический директор – главный инженер КТС Александр Тихонов.