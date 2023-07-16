Перечень услуг по "Карте Победы" будет расширен
Перенос разворотной площадки автобусов Т-24 и Т-65
Трассу М-12 от Москвы до Арзамаса откроют в сентябре
Нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
26 июля 2023 17:23  [11] Ольга Балакина: "Совместная работа города и региона по обеспечению жильём детей-сирот имеет положительную динамику"
26 июля 2023 17:11  [40] Дума Нижнего Новгорода согласовала передачу в госсобственность нескольких помещений и земельных участков
26 июля 2023 16:50  [73] Всероссийский хакатон "Цифровой прорыв" пройдет в Нижнем Новгороде в сентябре
26 июля 2023 16:20  [89] Уже шесть проектов по программе "Вам решать!" реализовали в Сормовском районе Нижнего Новгорода
26 июля 2023 15:53  [109] Регистрация на онлайн-экомарафон проекта "360" компании Эн+ стартовала в Нижнем Новгороде
26 июля 2023 15:34  [137] Несколько снарядов времен ВОВ обнаружили в Канавинском районе Нижнего Новгорода
26 июля 2023 15:04  [124] Патриотический проект для молодежи "С чего начинается Родина" представили в нижегородском Доме народного единства
26 июля 2023 14:58  [127] Около 100 жителей Тонкинского района приняли участие в стратсессии по актуализации Стратегии развития Нижегородской области
26 июля 2023 14:45  [124] Два участка дорог отремонтировали в Ветлуге по проекту "Вам решать!"
26 июля 2023 13:57  [171] Уникальный иконостас XVIII века отреставрировали в Вознесенском храме под Арзамасом
Общество

Всероссийский хакатон "Цифровой прорыв" пройдет в Нижнем Новгороде в сентябре

26 июля 2023 16:50  [73] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Всероссийский хакатон проекта "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект" пройдет с 8 по 10 сентября 2023 года в Нижнем Новгороде. 

Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, хакатон является одним из проектов президентской платформы АНО "Россия – страна возможностей", созданной по инициативе президента РФ Владимира Путина.

В течение трех дней участники со всей страны займутся решением задач на основе методов машинного обучения и искусственного интеллекта.  Призовой фонд составит по 1 млн рублей в каждом кейсе.

"Нижегородская область – регион, где известный кибернетик Юрий Неймарк создал первый в СССР факультет вычислительной математики и кибернетики. Именно нижегородские ученые стояли у истоков отечественного искусственного интеллекта, поэтому очень символично, что всероссийский хакатон по ИИ пройдет именно здесь. Уверен, что "Цифровой прорыв" позволит айтишникам со всей страны показать свой уровень и создать действительно полезные разработки", – подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Разработчики из Нижнего Новгорода ежегодно являются активными участниками и победителями проекта, реализуют свои инициативы по развитию ИИ-сообщества в регионе. Так, победитель окружного хакатона "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект" в 2022 году Мираббас Багиров после участия в проекте открыл первую школу хакатонщиков в Нижнем Новгороде.

Амбассадоры проекта "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект" Кирилл Непомилуев и Егор Богданов открыли компанию по инфобезопасности в Нижнем Новгороде.

"Сейчас в Нижегородской области решения на базе искусственного интеллекта создают более 1,5 тысячи ИТ-специалистов. Безусловно, нам нужно больше кадров, а потому ИИ будет одним из основных направлений обучения в ИТ-кампусе, который уже строится в Нижнем Новгороде в рамках нацпроекта "Наука и университеты", реализуемого Минобрнауки России. Искусственный интеллект может помочь в решении многих проблем, создавая более безопасные и удобные условия жизни", – рассказал министр информационных технологий и связи Нижегородской области Александр Синелобов.  

По итогам хакатонов каждый участник проекта "Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект" получает образовательную программу от партнеров конкурса, оценку и "обратную связь" по разработанным решениям, возможность создания уникального цифрового профиля, а также возможность пройти собеседование и получить результаты HR-оценки.

Организатор конкурса — Министерство экономического развития Российской Федерации. Оператором конкурса выступает АНО "Россия — страна возможностей", технологический партнер — компания VK.

Зарегистрироваться, выбрать подходящий кейс и уточнить форматы участия можно на официальном сайте проекта.

Ранее нижегородцы стали участниками межрегионального хакатона антикризисных решений нацпроекта "Производительность труда" .

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
IT
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
16 июля 2023 13:23Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph