Всероссийский хакатон "Цифровой прорыв" пройдет в Нижнем Новгороде в сентябре Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Всероссийский хакатон проекта "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект" пройдет с 8 по 10 сентября 2023 года в Нижнем Новгороде.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, хакатон является одним из проектов президентской платформы АНО "Россия – страна возможностей", созданной по инициативе президента РФ Владимира Путина.

В течение трех дней участники со всей страны займутся решением задач на основе методов машинного обучения и искусственного интеллекта. Призовой фонд составит по 1 млн рублей в каждом кейсе.

"Нижегородская область – регион, где известный кибернетик Юрий Неймарк создал первый в СССР факультет вычислительной математики и кибернетики. Именно нижегородские ученые стояли у истоков отечественного искусственного интеллекта, поэтому очень символично, что всероссийский хакатон по ИИ пройдет именно здесь. Уверен, что "Цифровой прорыв" позволит айтишникам со всей страны показать свой уровень и создать действительно полезные разработки", – подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Разработчики из Нижнего Новгорода ежегодно являются активными участниками и победителями проекта, реализуют свои инициативы по развитию ИИ-сообщества в регионе. Так, победитель окружного хакатона "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект" в 2022 году Мираббас Багиров после участия в проекте открыл первую школу хакатонщиков в Нижнем Новгороде.

Амбассадоры проекта "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект" Кирилл Непомилуев и Егор Богданов открыли компанию по инфобезопасности в Нижнем Новгороде.

"Сейчас в Нижегородской области решения на базе искусственного интеллекта создают более 1,5 тысячи ИТ-специалистов. Безусловно, нам нужно больше кадров, а потому ИИ будет одним из основных направлений обучения в ИТ-кампусе, который уже строится в Нижнем Новгороде в рамках нацпроекта "Наука и университеты", реализуемого Минобрнауки России. Искусственный интеллект может помочь в решении многих проблем, создавая более безопасные и удобные условия жизни", – рассказал министр информационных технологий и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

По итогам хакатонов каждый участник проекта "Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект" получает образовательную программу от партнеров конкурса, оценку и "обратную связь" по разработанным решениям, возможность создания уникального цифрового профиля, а также возможность пройти собеседование и получить результаты HR-оценки.

Организатор конкурса — Министерство экономического развития Российской Федерации. Оператором конкурса выступает АНО "Россия — страна возможностей", технологический партнер — компания VK.

Зарегистрироваться, выбрать подходящий кейс и уточнить форматы участия можно на официальном сайте проекта.

Ранее нижегородцы стали участниками межрегионального хакатона антикризисных решений нацпроекта "Производительность труда" .