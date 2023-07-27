Тематический прием граждан по вопросам социальной поддержки отцовства пройдет в Нижнем Новгороде Общество

7 августа в Штабе общественной поддержки партии "Единая Россия" состоится День приемов по вопросам социальной поддержки отцовства.

Мероприятие пройдет при поддержке Всероссийского общественного движения "Отцы России" по Нижегородской области.

Прием граждан будет проводиться с 10:00 до 16:00.

Адрес Штаба общественной поддержки: г.Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, д. 2а.

Вопросы можно уточнить по телефонам: 8 (831) 435-13-81 и 8 (831) 435-13-91.

Также обращения можно направить по электронным каналам связи:

онлайн-форма подачи обращения: https://clck.ru/NmbEZ

электронная почта: op@nnov.er.ru и nrop52@yandex.ru.