Тематический прием граждан по вопросам социальной поддержки отцовства пройдет в Нижнем Новгороде

7 августа в Штабе общественной поддержки партии "Единая Россия" состоится День приемов по вопросам социальной поддержки отцовства.
Мероприятие пройдет при поддержке Всероссийского общественного движения "Отцы России" по Нижегородской области.
Прием граждан будет проводиться с 10:00 до 16:00.
Адрес Штаба общественной поддержки: г.Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, д. 2а.
Вопросы можно уточнить по телефонам: 8 (831) 435-13-81 и 8 (831) 435-13-91.
Также обращения можно направить по электронным каналам связи:
онлайн-форма подачи обращения: https://clck.ru/NmbEZ
электронная почта: op@nnov.er.ru и nrop52@yandex.ru.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+