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Общество

"Боевой путь Сибири" проехал через Нижний Новгород

07 августа 2023 15:32  [103] Общество
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

В Нижнем Новгороде побывали участники мотопробега "Боевой путь Сибири". Инициатором выступило Новосибирское отделение мотоклуба "Ночные волки". Он стартовал из Новосибирска и движется по пути 150-й Сибирской добровольческой дивизии, героически сражавшейся в годы Великой Отечественной войны. За боевые заслуги в апреле 1943 года она была преобразована в 22-ю Гвардейскую стрелковую дивизию. И 80-летию этого события участники посвятили пробег.  

Для президента Новосибирского отделения "Ночных волков" Сергея Забашты этот пробег имеет особое значение – в дивизии воевал и погиб его прадед.  

"Сибиряки всегда героически и мужественно защищали Родину, не жалея своей жизни. И этот мотопробег мы посвятили землякам, которые летом в 1942 году добровольцами ушли на фронт в составе Сибирской дивизии. Наша колонна выехала из Новосибирска 29 июля. Маршрут проходит через города, по которым тогда шли наши деды и прадеды. Конечный пункт – город Белый Тверской области. Именно в этих местах уже в ноябре 42-го Сибирская дивизия приняла боевое крещение. Там шли тяжелейшие, кровопролитные бои, наши сибиряки освободили от фашистских захватчиков более 50-ти населенных пунктов. Мы гордимся их подвигом и всегда будем помнить об этом, передавать память следующим поколениям", - сказал Сергей Забашта. 

К новосибирским участникам присоединились мотоциклисты из Иркутска, Омска и Якутска. В каждом городе они посещают памятные места, посвященные героям Великой Отечественной войны. 

В Нижнем Новгороде команду мотопробега встречали нижегородские члены клуба «Ночные волки» и представители регионального отделения "Единой России". 

Нижегородцы вручили гостям памятное издание "Нижний Новгород – Город трудовой доблести". В ответ сибиряки также передали книгу с архивными документами о трудовом подвиге новосибирцев в годы войны. 

"Мы из разных городов, но всех нас объединяет наша история, память о героическом подвиге нашего народа в годы войны, когда плечом к плечу вся огромная страна встала на защиту Родины от фашизма. Победа ковалась не только на фронте, но и в тылу. Нижний Новгород и Новосибирск стали одними из первых городов, которым в июле 2020 года было присвоено почетное звание "Город трудовой доблести". Доблесть и самоотверженность наших дедов и прадедов является вдохновляющим примером для современников. И этот пробег проносит через города и расстояния историческую память, соединяет в один маршрут дороги Победы. И пусть участники  сохранят в душе самые теплые и добрые  воспоминания о нашем городе", - отметил руководитель исполнительного комитета Нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия" Алексей Антонов. 

Участники посетили Нижегородский кремль, почтили память героев Великой Отечественной войны, возложили цветы к монументу труженикам тыла и Вечному огню, развернули 9-метровую копию Знамени Победы.

"Боевой путь этого прославленного воинского подразделения из Сибири через Горьковскую область – еще одна страница в героической истории нашей страны. И укрепление межрегиональных связей в сохранении исторической памяти, патриотическом воспитании очень важно и необходимо. Такая связь делает нашу Родину еще более единой и сильной", - отметил депутат Законодательного собрания Нижегородской области, председатель комиссии по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию регионального отделения партии Василий Суханов.  

Также для гостей была проведена обзорная экскурсия по территории Кремля. 

Нижегородские и сибирские "Ночные волки" договорились о встрече 12 августа в Волгограде, где пройдет масштабный мотофестиваль, посвященный 80-летию Победы в Сталинградской битве.

Справка

Мотопробег "Боевой путь Сибири" проходит по маршруту 150-й Сибирской добровольческой дивизии, которым она проследовала к местам боевых действий: из Новосибирска через Омск, Тюмень, Екатеринбург, Пермь, Казань, Нижний Новгород, Москву до города Белый Тверской области. Общая протяженность пути – более 5000 км. Организационную поддержку в проведении пробега оказало Новосибирское региональное отделение партии "Единая Россия". 

150-я Сибирская добровольческая дивизия им. Сталина была сформирована в июле 1942 года. В ноябре этого же года сибиряки приняли участие в боевых действиях в Тверской области в районе города Белый. В результате ожесточенных боев, которые продолжались до февраля 43-го, они освободили от врага более 50-ти населенных пунктов. За этот период дивизия понесла огромные потери: погибли более 12 500 бойцов и командиров, а место тех событий назвали "долиной смерти". За боевые заслуги 19 апреля 1943 года добровольческая дивизия получила почетное звание "22-й Гвардейской стрелковой". Последней боевой операцией гвардейцев-сибиряков стал разгром Курляндской группировки гитлеровцев, закончившийся 8 мая 1945 года.

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Теги:
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