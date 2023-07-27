Преподаватели из разных стран обсудили систему адаптации иностранных студентов в вузах в рамках "Летнего института" НГЛУ Общество

Кейс НГЛУ по работе с иностранцами будет адаптирован в университетах стран ближнего зарубежья

Слушатели проекта "Летний институт НГЛУ" из Республики Беларусь, Республики Узбекистан, Республики Таджикистан, Приднестровской Молдавской Республики прошли обучение по модулю "Этноконфессиональные основы социальных коммуникаций" программы повышения квалификации "Современное информационное общество и стратегии социальной адаптации в поликультурной образовательной среде".

На занятиях по модулю "Этноконфессиональные основы социальных коммуникаций" (спикер: кандидат философских наук, доцент, декан Высшей школы социальных наук НГЛУ Марина Федорова) участники проекта познакомились с технологиями разработки стратегии проектирования алгоритмов социальной адаптации иностранных граждан в академической среде образовательной организации с учетом этноконфессиональных особенностей.

Начальник Управления по молодежной политике и социальным коммуникациям НГЛУ, заместитель директора Центра комплексной безопасности образовательной среды НГЛУ Олег Пикунов подчеркнул, что вопросы адаптации иностранных граждан в Лингвистическом университете всегда включали в себя целый комплекс мероприятий: это и участие в научно-образовательных и культурных проектах, это и воспитательная работа по линии ЦКБ.

"Нижегородским государственным лингвистическим университетом разработаны инновационные методики быстрого и качественного ознакомления иностранных студентов с законами Российской Федерации: с азами российского законодательства, с историей нашей страны, - говорит Олег Пикунов. - Ознакомление с правилами безопасности и правилами правопорядка делает пребывание иностранных студентов на территории Нижегородской области и России осознанным и снижает конфликтные риски, служит залогом комфортного и безопасного учебного процесса. Одновременно ребята включаются в проекты, подразумевающие погружение в научную и культурную российскую среду, через которые постигают менталитет нашей страны, ее научно-образовательный потенциал. Такая работа рука об руку с российской молодёжью приводит к быстрой адаптации иностранных студентов. В свою очередь, российские студенты также постигают тонкости межконфессиональной коммуникации. Например, студенты НГЛУ, обучающиеся по направлению "Туризм и гостиничное дело" организуют для иностранных студентов экскурсионные маршруты по региону, таким образом постигая туристические запросы иностранных граждан и одновременно знакомя их с достопримечательностями, историей и уникальным ландшафтом области. Именно за практический опыт наших выпускников высоко ценят в любой организации, подразумевающей международное сотрудничество, а опыт педагогов НГЛУ – представители других вузов. Наш кейс можно адаптировать в том числе и в университетах стран ближнего зарубежья, что и происходит в рамках проекта "Летний институт".

Напомним, НГЛУ им.Н.А.Добролюбова стал одним из четырех национальных вузов-операторов пилотного федерального инновационного проекта "Летний институт для преподавателей и исследователей".

Фото: пресс-служба НГЛУ