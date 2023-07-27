Индивидуальные тепловые пункты появятся в МКД Нижнего Новгорода
Конкурс "Общественный транспорт. Добрые истории"
Площадки для выступления уличных артистов утвердили в Нижнем Новгороде
Туристические поезда из Нижнего Новгорода осенью
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
15 августа 2023 15:32  [60] Пищеблоки обновили в 53 школах Нижнего Новгорода
15 августа 2023 15:00  [85] Преподаватели из разных стран обсудили систему адаптации иностранных студентов в вузах в рамках "Летнего института" НГЛУ
15 августа 2023 14:57  [107] Нижегородская область на форуме "Армия-2023" представила разработки на базе ИИ
15 августа 2023 14:18  [170] Локальные грозы пообещали в течение дня 15 августа по Нижегородской области
15 августа 2023 14:08  [112] Нижегородский НОЦ получил 121 млн рублей на поддержку своих участников
15 августа 2023 13:23  [133] Новый цифровой аппарат для рентгенографии поступил в участковую больницу поселка Вахтан
15 августа 2023 12:56  [128] Первый семейный фестиваль ГТО в Выксе состоялся при поддержке ОМК
15 августа 2023 12:38  [159] Нижегородская область отмечена наградой на форуме "Цифровая эволюция"
15 августа 2023 12:29  [151] Обучающие семинары для руководителей добровольческих объединений пройдут в КУПНО
15 августа 2023 12:02  [153] Андрей Турчак: "Рабочая группа по СВО за полгода отработала 28 тысяч обращений участников спецоперации и их семей"
Общество

Преподаватели из разных стран обсудили систему адаптации иностранных студентов в вузах в рамках "Летнего института" НГЛУ

15 августа 2023 15:00  [85] Общество
Кейс НГЛУ по работе с иностранцами будет адаптирован в университетах стран ближнего зарубежья

Кейс НГЛУ по работе с иностранцами будет адаптирован в университетах стран ближнего зарубежья

Слушатели проекта "Летний институт НГЛУ" из Республики Беларусь, Республики Узбекистан, Республики Таджикистан, Приднестровской Молдавской Республики прошли обучение по модулю "Этноконфессиональные основы социальных коммуникаций" программы повышения квалификации "Современное информационное общество и стратегии социальной адаптации в поликультурной образовательной среде".

На занятиях по модулю "Этноконфессиональные основы социальных коммуникаций" (спикер: кандидат философских наук, доцент, декан Высшей школы социальных наук НГЛУ Марина Федорова) участники проекта познакомились с технологиями разработки стратегии проектирования алгоритмов социальной адаптации иностранных граждан в академической среде образовательной организации с учетом этноконфессиональных особенностей.
Начальник Управления по молодежной политике и социальным коммуникациям НГЛУ, заместитель директора Центра комплексной безопасности образовательной среды НГЛУ Олег Пикунов подчеркнул, что вопросы адаптации иностранных граждан в Лингвистическом университете всегда включали в себя целый комплекс мероприятий: это и участие в научно-образовательных и культурных проектах, это и воспитательная работа по линии ЦКБ.

"Нижегородским государственным лингвистическим университетом разработаны инновационные методики быстрого и качественного ознакомления иностранных студентов с законами Российской Федерации: с азами российского законодательства, с историей нашей страны, - говорит Олег Пикунов. - Ознакомление с правилами безопасности и правилами правопорядка делает пребывание иностранных студентов на территории Нижегородской области и России осознанным и снижает конфликтные риски, служит залогом комфортного и безопасного учебного процесса. Одновременно ребята включаются в проекты, подразумевающие погружение в научную и культурную российскую среду, через которые постигают менталитет нашей страны, ее научно-образовательный потенциал. Такая работа рука об руку с российской молодёжью приводит к быстрой адаптации иностранных студентов. В свою очередь, российские студенты также постигают тонкости межконфессиональной коммуникации. Например, студенты НГЛУ, обучающиеся по направлению "Туризм и гостиничное дело" организуют для иностранных студентов экскурсионные маршруты по региону, таким образом постигая туристические запросы иностранных граждан и одновременно знакомя их с достопримечательностями, историей и уникальным ландшафтом области. Именно за практический опыт наших выпускников высоко ценят в любой организации, подразумевающей международное сотрудничество, а опыт педагогов НГЛУ – представители других вузов. Наш кейс можно адаптировать в том числе и в университетах стран ближнего зарубежья, что и происходит в рамках проекта "Летний институт". 

Напомним, НГЛУ им.Н.А.Добролюбова стал одним из четырех национальных вузов-операторов пилотного федерального инновационного проекта "Летний институт для преподавателей и исследователей".

Фото: пресс-служба НГЛУ

 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
НГЛУ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph