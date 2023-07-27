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Общество

Свет и ГВС точечно отключены в четырёх районах Нижнего Новгорода 16 августа

16 августа 2023 09:14  [68] Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 16 августа в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Ленинском районе с 9:00 до 17:00 свет отключат в микрорайоне Красная Этна: ул. Аксакова, 20, 24; ул. Ижевская, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34-39, 41, 43, 45.

В Сормовском районе с 8:00 до 13:00 электричества не будет в многоквартирных домах на ул. Мокроусова, 16, 18; ул. Светлоярской, 28, 30, 32.

С 9:00 до 12:00 свет отключат в панельках на ул. Героев космоса, 22, 24, 26.

А на улице Зайцева в домах № 1, 2, 12 с 9:00 до 13:00 не будет горячей воды.

В Канавинском районе с 9:00 до 17:00 без электричества останутся жители двух домов на ул. Пролетарская, 2, 4.

В Нижегородском районе с 9:00 до 16:00 будут обесточены несколько зданий на ул. Алексеевской: 24г, 24, 24в, 24а, 29.

Кроме того, Кстовский РЭС предупредил о возможном кратковременном отключении света с 10:00 до 10:30 на ул. Мира в Афонино, на Казанском шоссе, в Верхне-Печерской слободе, в деревне Кузнечиха, в Кузьминке - на ул. Полевой, Талалушкина, Чкалова, в деревне Никульское, Новопокровское.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
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