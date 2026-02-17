Сомнительные семена огурцов и томатов нашли в Нижегородской области Общество

В Нижегородской области выявлены факты реализации семян растений, не внесенных в государственный реестр. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Проведенная в феврале проверка показала, что несколько индивидуальных предпринимателей через интернет-магазины продавали партии семян овощных культур, сорта которых не включены в официальный реестр разрешенных к выращиванию сортов и гибридов. Реализация таких семян запрещена законом.

Среди выявленных сортов оказались, в частности, огурцы "Крокозяба", помидоры "Жимолостный" и "Пинк Хорн", а также ряд других. Всего проверяющие обнаружили 29 партий подозрительных семян.

Индивидуальным предпринимателям, уличенным в нарушениях, были сделаны официальные предостережения о недопустимости подобных действий.

Ранее сообщалось, что более тонны небезопасной животноводческой продукции обнаружили на территории Нижегородской области. Кроме того, в нижегородском аэропорту уничтожили запрещенную к ввозу продукцию из Узбекистана.