Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
На улице Горького возобновилось строительство метро
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Общество

Сомнительные семена огурцов и томатов нашли в Нижегородской области

17 февраля 2026 09:23 Общество
Сомнительные семена огурцов и томатов нашли в Нижегородской области

В Нижегородской области выявлены факты реализации семян растений, не внесенных в государственный реестр. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Проведенная в феврале проверка показала, что несколько индивидуальных предпринимателей через интернет-магазины продавали партии семян овощных культур, сорта которых не включены в официальный реестр разрешенных к выращиванию сортов и гибридов. Реализация таких семян запрещена законом.

Среди выявленных сортов оказались, в частности, огурцы "Крокозяба", помидоры "Жимолостный" и "Пинк Хорн", а также ряд других. Всего проверяющие обнаружили 29 партий подозрительных семян.

Индивидуальным предпринимателям, уличенным в нарушениях, были сделаны официальные предостережения о недопустимости подобных действий.

Ранее сообщалось, что более тонны небезопасной животноводческой продукции обнаружили на территории Нижегородской области. Кроме того, в нижегородском аэропорту уничтожили запрещенную к ввозу продукцию из Узбекистана. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

