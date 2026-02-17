Разработчики развеяли главные мифы о мессенджере МАХ

Министерство цифрового развития и связи Нижегородской области совместно с разработчиками национального мессенджера MAX – компанией "Коммуникационная платформа" – подготовили разъяснения по вопросам безопасности сервиса. Поводом стали распространенные в сети мифы о работе приложения и защите пользовательских данных.
В официальной справке разработчики подробно ответили на наиболее частые вопросы и опровергли популярные заблуждения.
Речь идет о якобы неподконтрольном доступе к камере, микрофону, контактам, файлам, геолокации, Bluetooth, истории звонков и другим данным.
По словам разработчиков, MAX, как и любой современный мессенджер, запрашивает только те разрешения, которые необходимы для корректной работы приложения.
Доступ к контактам – для общения; к микрофону и камере – для аудио- и видеозвонков; к хранилищу – для отправки файлов; к геолокации – для передачи местоположения по запросу пользователя.
Для сравнения приводятся данные по другим сервисам:
Перед размещением в официальных магазинах приложения проходят обязательную модерацию, в ходе которой проверяется обоснованность запрашиваемых разрешений.
В сети распространяется информация о том, что данные пользователей – от переписок до сведений об устройстве – якобы передаются третьим лицам или хранятся за пределами России.
Разработчики заявляют: все данные MAX размещаются в российских дата-центрах и не передаются за границу.
Один из тезисов касается использования открытых библиотек, в том числе зарубежной разработки – например, инструмента uCrop.
В компании поясняют: использование open source-технологий – общемировая практика. Этим путем идут как зарубежные IT-гиганты вроде Гугла и Эппл, так и российские компании: Яндекс, СберТех, RUTUBE, Госуслуги.
По словам разработчиков, все используемые библиотеки проходят аудит внутренней информационной безопасности, адаптируются под задачи приложения и не взаимодействуют с сетью.
Например:
В компании подчеркивают: "Библиотеки не имеют национальности", а отказ от open source лишил бы разработчиков конкурентоспособности.
Также в сети обсуждается версия о том, что MAX якобы внедряется в систему устройства через jar-файлы и получает доступ к системным функциям.
Разработчики напоминают: приложения, скачанные из официальных магазинов – Google Play, App Store, RuStore– не имеют root-доступа к устройству.
В целях безопасности пользователям рекомендуется устанавливать приложения только из проверенных источников. Загрузка сторонних APK-файлов может нести реальные риски, включая внедрение вредоносного кода.
В минцифры Нижегородской области подчеркивают: открытое разъяснение принципов работы цифровых сервисов – важная часть повышения доверия пользователей. Разработчики MAX, в свою очередь, заявляют о готовности и дальше публично отвечать на вопросы о безопасности и защите данных.
* Принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ.
