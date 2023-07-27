Почти 3,2 млн детей в России занимаются в спортивных секциях

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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании у президента страны Владимира Путина с правительством рассказал о развитии законодательства в сфере регулирования физической культуры, спорта и образования.
Так, с 1 сентября тренеры получат статус педагогического работника с соответствующими социальными гарантиями: рост заработной платы, увеличение продолжительности ежегодного отпуска и упрощение процедуры аттестации.
Также совершенствуется нормативно-правовая база: утверждены 193 нормативно-правовых акта и 153 приказа, формируется единая информационная система управления спортивными школами с ее последующей интеграцией в ГИС Спорт.
Кроме того, министерство спорта и координационный центр правительства внедрили цифровую систему сопровождения регионов, благодаря которой специалисты наблюдают ситуацию в каждой спортивной школе.
Через лицензирование проведен аудит всей системы детско-юношеского спорта. Сейчас в России работают 5 005 организаций, за которыми закреплены 52 403 объекта, в этих организациях занимаются 3,2 млн спортсменов и работают более 96 тыс. тренеров. 4 263 организации уже получили бессрочные лицензии.
В настоящее время Госдума рассматривает законопроект о наделении субъектов и муниципалитетов полномочиями по финансированию подготовки воспитанников спортшкол в возрасте 18 лет и старше.
Напомним, за 5 лет в Нижегородской области в эксплуатацию было введено 89 спортивных объектов.
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