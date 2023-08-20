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Общество

Портреты участников СВО предложили нарисовать на стенах домов в городах России

22 августа 2023 13:28  [181] Общество
Портреты участников СВО предложили нарисовать на стенах домов в городах России

Портреты участников СВО предложили нарисовать на стенах домов в городах России

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов (депутат фракции "Единая Россия") выступил с идеей расписать дома во всех городах России муралами с портретами участников специальной военной операции.

Как депутат пояснил телеканалу "360", это нужно, чтобы дети запомнили героев.

"Таким образом, мы не просто выразим уважение нашим защитникам, но и покажем юному поколению, кто они такие. Ведь ребёнок больше воспринимает яркие, красочные рисунки, чем длинные тексты", — отметил Сергей Колунов.

По его мнению, нужно запечатлеть портреты героев на домах в каждом городе России, причём изображать как непосредственных участников боевых действий, так и тех, кто отличился в тылу. Ведь в каждом городе найдутся свои герои и подвиги, добавил депутат.

"Конечно, такие произведения искусства должны создаваться с разрешения и под контролем городских администраций, чтобы, во-первых, не исказить архитектурный облик города, а во-вторых, выбрать наиболее подходящие сюжеты", — подытожил парламентарий.

Напомним, в июне прошлого года на фасаде одного из домов на улице Студенческой появилось граффити с изображением восьмилетнего Алёши Павличенко из Белгородской области. который с начала спецоперации выходил на дорогу и приветствовал проезжающие военные колонны.

А в апреле 2023 года на стене четырёхэтажного здания на пересечении улиц Горького и Ошарской по инициативе штаба Захара Прилепина написали мурал в память о военкоре Владлене Татарском, погибшем в результате теракта.

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Теги:
граффити Патриотизм СВО
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