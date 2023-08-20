Проекты-лауреаты премии Нижнего Новгорода 2023 года
Пакгаузы стали лауреатом премии International Architecture Awards
Абитуриенты из 83 регионов России поступили в ННГУ в 2023 году
Недостроенный паркинг на Казанском шоссе снесут и построят новый
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Культура и отдых
24 августа 2023 11:22  [99] Летний сезон в нижегородских "Заповедных кварталах" завершится двумя спектаклями
23 августа 2023 16:13  [258] Около 50 тысяч человек посетили выставку "Художник и сказка" в Нижнем Новгороде
23 августа 2023 15:43  [231] Выставка петербургского художника Владислава Разгулина открылась в НГХМ
23 августа 2023 14:38  [244] Wink и START представили первый тизер сериала "Слово пацана"
22 августа 2023 17:35  [1884] Нижегородский парк "Швейцария" 26 августа отпразднует свое 120-летие
22 августа 2023 13:43  [325] Большая битва": Wink представляет документальный сериал об MMA
21 августа 2023 18:13  [822] Акция "Ночь кино" пройдёт в Нижегородской области 26 августа
21 августа 2023 09:28  [558] Фестиваль пирогов "Пироград" пройдет в Красных Баках 26 августа
20 августа 2023 13:51  [654] Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
18 августа 2023 16:56  [603] Wink — Смысл: "Ростелеком" раскрыл нижегородцам замысел сериала "Библиотекарь"
Культура и отдых

Летний сезон в нижегородских "Заповедных кварталах" завершится двумя спектаклями

24 августа 2023 11:22  [99] Культура и отдых

Летний сезон в нижегородских "Заповедных кварталах" завершится двумя спектаклями-перфомансами, сообщили организаторы мероприятия.

Так, 28 августа в 19:00 "Сад кино" на ул. Новая, 22 приглашает на спецпоказ спектакля "Вальсирующие" (12+): новеллы о современном человеке и его исканиях любви, смысле жизни, свободы - сквозь череду испытаний.

Авторами спектакля стали режиссер Павел Алехин, участник знаменитого "Снежного шоу" Вячеслава Полунин", а также актриса и режиссер-хореограф Полина Зырянова. В "Вальсирующих" зрителей ожидает новая танцевальная работа в спектакле-притче. 

Кроме того, 29 августа в "Саду кино" пройдет спектакль-перфоманс Павла Алехина в образе клоуна Авабуки (0+).

Зрителей ожидают смешные сценки, шутки, жонглирование и веселые игры от Авабуки. Спектакль рассчитан как на взрослых, так и на детей.

Перфоманс Авабуки представляет собой набор причудливых сцен: так, складной метр превращается в звезду, бумажное письмо - в корабль, а обыкновенный пакетик - в ребенка. Зрители, посетившие данный перфоманс, станут участниками театрального процесса.

Ранее сообщалось, что новый проект "Заповедных кварталов" "Сыграть в Горького" представили в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спектакль Театры
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph