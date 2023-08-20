Летний сезон в нижегородских "Заповедных кварталах" завершится двумя спектаклями Культура и отдых

Летний сезон в нижегородских "Заповедных кварталах" завершится двумя спектаклями-перфомансами, сообщили организаторы мероприятия.

Так, 28 августа в 19:00 "Сад кино" на ул. Новая, 22 приглашает на спецпоказ спектакля "Вальсирующие" (12+): новеллы о современном человеке и его исканиях любви, смысле жизни, свободы - сквозь череду испытаний.

Авторами спектакля стали режиссер Павел Алехин, участник знаменитого "Снежного шоу" Вячеслава Полунин", а также актриса и режиссер-хореограф Полина Зырянова. В "Вальсирующих" зрителей ожидает новая танцевальная работа в спектакле-притче.

Кроме того, 29 августа в "Саду кино" пройдет спектакль-перфоманс Павла Алехина в образе клоуна Авабуки (0+).

Зрителей ожидают смешные сценки, шутки, жонглирование и веселые игры от Авабуки. Спектакль рассчитан как на взрослых, так и на детей.

Перфоманс Авабуки представляет собой набор причудливых сцен: так, складной метр превращается в звезду, бумажное письмо - в корабль, а обыкновенный пакетик - в ребенка. Зрители, посетившие данный перфоманс, станут участниками театрального процесса.

Ранее сообщалось, что новый проект "Заповедных кварталов" "Сыграть в Горького" представили в Нижнем Новгороде.