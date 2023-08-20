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Общество

Второй сезон тревел-шоу о народах России "Национальность.ru" запущен в соцсетях

24 августа 2023 13:20  [63] Общество

Второй сезон тревел-шоу о народах России "Национальность.ru" запущен в соцсетях. Об этом сообщили в Федеральном агентстве по делам национальностей.

Напомним, первый сезон шоу прошел летом 2022 года. В рамках него было охвачено 50 народов, а во втором зрители смогут ознакомиться с культурой еще 50 национальностей, проживающих в России.

"Из выпусков программы можно составить собственный путеводитель по России, определиться с местом для отпуска и избавиться от стереотипов", - отмечают организаторы.

Количество просмотров первого сезона шоу составило более 10,2 млн, а на канал подписалось более 45 тысяч человек.

Посмотреть выпуски можно в социальных сетях "Одноклассники", "ВКонтакте", Яндекс.Дзен, YouTube, Rutube.

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