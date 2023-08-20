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Общество

Дом культуры в селе Абрамово Арзамасского округа преображается благодаря проекту "Культура малой Родины"

25 августа 2023 15:30  [53] Общество
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

В Доме культуры села Абрамово городского округа Арзамас в этом году отремонтировали кровлю и коридор на втором этаже в рамках проекта "Культура малой Родины" партии "Единая Россия". На эти цели было выделено более 1,7 млн рублей, большая часть из которых – средства федерального бюджета. 

Здание ДК построено в 1966 году, здесь располагаются отделение Выездновской детской школы искусств, библиотека, работает 19 кружковых и любительских объединений разного направления для жителей всех возрастов, есть свой народный театр, планируется открытие филиала Центра ремесел. 

Дом культуры является точкой притяжения не только для жителей Абрамова, в его зону обслуживания входят также села Веригино, Забелино, деревни Марьевка, Новая Слобода, поселки Слезавка и Соловейка с общей численностью более 2100 человек. 

Абрамовский ДК участвует в партпроекте с 2020 года, благодаря этому за четыре года в учреждении заменили электропроводку, оборудовали системы канализации и горячего водоснабжения, отремонтировали зрительный и танцевальный залы, туалетные комнаты, коридор, кровлю, установили новые окна на первом этаже, приобрели удобные зрительские кресла.

"Важность этого проекта невозможно переоценить, благодаря этому мы смогли очень многое сделать и в плане ремонта, и по обновлению материально-технической базы. Люди отмечают эти позитивные изменения и приходят в красивый, уютный, теплый Дом культуры с большим удовольствием. И сами сотрудники с радостью идут на работу. Это придает новый стимул для реализации интересных творческих идей и проектов, а у жителей появляются новые возможности для культурного развития", - поделился директор Абрамовского культурно-досугового комплекса Александр Усимов. 

Руководитель учреждения добавил, что в ближайших планах – организовать в обновленном коридоре экспозицию с портретами и информацией о земляках – героях Великой Отечественной войны.  

В этом году поддержку партийного проекта "Культура малой Родины" на текущий ремонт и обновление материально-технической базы получат 86 сельских домов культуры в Нижегородской области. 

"Одна из главных задач партпроекта – создание лучших условий для самореализации, раскрытия потенциала каждого человека независимо от того, где он проживает.  Сельские дома культуры – это настоящие центры общественной и культурной жизни, просвещения и патриотического воспитания, место общения и развития творческих способностей и детей, и взрослых. И крайне важно сохранять и поддерживать эти площадки для людей, вдохновлять их на творчество, повышать качество и разнообразие культурной жизни в малых населенных пунктах", - отметил региональный координатор партпроекта Сергей Горин.

Напомним, модернизация домов культуры в селах и малых городах является одним из важнейших направлений в реализации партпроекта "Культура малой Родины". Поддержка и улучшение качества работы учреждений культуры, обновление их материально-технической базы и повышение доступности отражено в народной программе партии "Единая Россия".

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Теги:
Арзамас Единая Россия
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