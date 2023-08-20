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Общество

Новый аппарат УЗИ-диагностики поступил в Сокольскую ЦРБ по нацпроекту

25 августа 2023 16:15  [92] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новый аппарат для УЗИ-диагностики поступил в Сокольскую центральную районную больницу по нацпроекту "Здравоохранение".

Как сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области, стоимость приобретенного оборудования составляет 3,5 млн рублей.

Новый УЗИ-аппарат позволит проводить плановые обследования пациентов всех возрастных групп, в том числе, во время прохождения плановой диспансеризации. Важно, что оборудование является переносным, поэтому с его помощью можно будет проводить исследования для маломобильных пациентов.

По словам главврача Сокольской больницы Андрея Захарова, спектр действий нового оборудования достаточно большой: от выявления тромбозов, воспалений сосудов до оценки степени опухолей и предварительного определения их природы.

Ранее благодаря нацпроекту "Здравоохранение" в медучреждении появился аппарат суточной непрерывной регистрации ЭКГ на носитель памяти. Он помогает диагностировать артериальную гипертонию, которая может привести к тяжелым патологиям головного мозга и других внутренних органов.

Кроме того, в больницу был закуплен новый гастроскоп.

Ранее сообщалось, что новый ФАП открылся в селе Шишковердь Княгининского округа.

 

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Теги:
Здравоохранение Сокольский г.о.
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