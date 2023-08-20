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Строительство детской поликлиники стартовало в Кстове. Об этом сообщили в инспекции Госстройнадзора по Нижегородской области.
Согласно информации, застройщиком объекта выступает ГКУ "Нижегородстройзаказчик". Учреждение будет относиться к Кстовской центральной районной больнице.
Поликлиника будет рассчитана на 500 посещений в смену, а на втором этаже здания разместят дневной стационар на 15 коек.
На прилегающей территории будет благоустроена садово-парковая зона для прогулок пациентов и их посетителей.
Ранее сообщалось, что новую поликлинику для взрослых построят в Советском районе Нижнего Новгорода в 2025 году.
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