Юрий Шалабаев: Формат обсуждения актуализации стратегии развития области позволяет учесть мнения жителей Общество

Юрий Шалабаев

28 августа на Нижегородской ярмарке состоялся форум "Вместе мы можем больше!", на котором были подведены итоги работы отраслевых и территориальных стратегических сессий по актуализации стратегии развития Нижегородской области. Эта работа проводилась в соответствии с поручением Глеба Никитина.



Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, комментируя предварительные итоги проведённой работы, отметил, что выбранный губернатором формат для обсуждения актуализации стратегии развития региона – наиболее эффективный и удобный для населения, поскольку позволяет в первую очередь учесть мнения жителей, а также экспертного сообщества, коллективов различных организаций, учреждений и предприятий.

Мэр подчеркнул, что в обсуждении активно принимали участие представители всех ветвей и уровней власти, которым предстоит реализовывать выработанные решения.

"Именно такие совместные сессии позволяют выявить наиболее актуальные вопросы, волнующие людей, выработать планы для их реализации на основе имеющихся ресурсов и возможностей и в последующем контролировать их выполнение", - сказал Юрий Шалабаев.

Также глава Нижнего Новгорода указал, что с момента принятия стратегии в 2018 году в областном центре произошла масса изменений.

"Прежде всего, наш город сделал большой шаг в плане благоустройства. Именно это направление работы называл губернатор Глеб Никитин, подчеркивая, что оно имеет большое значение для жителей. Могу сказать, что благоустройство общественных пространств – это инвестиции во множество отраслей, которые уже дают результат в плане увеличения туристического потока, уровня заработной платы нижегородцев, занятости, развития малого предпринимательства. Людям становится комфортно и удобно жить в городе, а это значит, к нам приезжают работать, учиться и отдыхать со всей страны. Но мы не останавливаемся на благоустройстве больших и малых общественных территорий, сейчас нужно приводить в порядок дворы. Именно такие предложения звучали во время обсуждения стратегии развития региона", - сказал Юрий Шалабаев.

"Также есть задачи, которые на первый взгляд не видны нашим жителям, но требуют решений и проработки. Например, модернизация инженерных сетей – отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, а также освещения. Долгое время этому вопросу уделялось недостаточное внимание. Но после включения его в стратегию развития региона и сегодня - при её актуализации – ремонт и обновление инженерных сетей вошли в число приоритетов городского хозяйства. Сейчас в Нижнем Новгороде ведётся большая работа в этом направлении, к примеру, в этом году ОА "Теплоэнерго" ремонтирует и перекладывает рекордный объём теплосетей - 145 км, что скажется на снижении аварийности и повышении надёжности теплоснабжения нижегородцев", - заключил глава Нижнего Новгорода.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона прошло 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий состоялись во всех муниципальных округах и районах Нижнего Новгорода. Также запланировано провести 700 встреч с населением.

Экономисты и промышленники разработали 35 проектов для актуализации и корректировки Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года.

Работа над обновлением стратегии продолжается, принять участие в актуализации документа можно на сайте.