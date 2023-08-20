Юрий Шалабаев: Формат обсуждения актуализации стратегии развития области позволяет учесть мнения жителей

Юрий Шалабаев
28 августа на Нижегородской ярмарке состоялся форум "Вместе мы можем больше!", на котором были подведены итоги работы отраслевых и территориальных стратегических сессий по актуализации стратегии развития Нижегородской области. Эта работа проводилась в соответствии с поручением Глеба Никитина.
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, комментируя предварительные итоги проведённой работы, отметил, что выбранный губернатором формат для обсуждения актуализации стратегии развития региона – наиболее эффективный и удобный для населения, поскольку позволяет в первую очередь учесть мнения жителей, а также экспертного сообщества, коллективов различных организаций, учреждений и предприятий.
Мэр подчеркнул, что в обсуждении активно принимали участие представители всех ветвей и уровней власти, которым предстоит реализовывать выработанные решения.
"Именно такие совместные сессии позволяют выявить наиболее актуальные вопросы, волнующие людей, выработать планы для их реализации на основе имеющихся ресурсов и возможностей и в последующем контролировать их выполнение", - сказал Юрий Шалабаев.
Также глава Нижнего Новгорода указал, что с момента принятия стратегии в 2018 году в областном центре произошла масса изменений.
"Прежде всего, наш город сделал большой шаг в плане благоустройства. Именно это направление работы называл губернатор Глеб Никитин, подчеркивая, что оно имеет большое значение для жителей. Могу сказать, что благоустройство общественных пространств – это инвестиции во множество отраслей, которые уже дают результат в плане увеличения туристического потока, уровня заработной платы нижегородцев, занятости, развития малого предпринимательства. Людям становится комфортно и удобно жить в городе, а это значит, к нам приезжают работать, учиться и отдыхать со всей страны. Но мы не останавливаемся на благоустройстве больших и малых общественных территорий, сейчас нужно приводить в порядок дворы. Именно такие предложения звучали во время обсуждения стратегии развития региона", - сказал Юрий Шалабаев.
"Также есть задачи, которые на первый взгляд не видны нашим жителям, но требуют решений и проработки. Например, модернизация инженерных сетей – отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, а также освещения. Долгое время этому вопросу уделялось недостаточное внимание. Но после включения его в стратегию развития региона и сегодня - при её актуализации – ремонт и обновление инженерных сетей вошли в число приоритетов городского хозяйства. Сейчас в Нижнем Новгороде ведётся большая работа в этом направлении, к примеру, в этом году ОА "Теплоэнерго" ремонтирует и перекладывает рекордный объём теплосетей - 145 км, что скажется на снижении аварийности и повышении надёжности теплоснабжения нижегородцев", - заключил глава Нижнего Новгорода.
Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.
В 2023 году для актуализации плана развития региона прошло 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий состоялись во всех муниципальных округах и районах Нижнего Новгорода. Также запланировано провести 700 встреч с населением.
Экономисты и промышленники разработали 35 проектов для актуализации и корректировки Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года.
Работа над обновлением стратегии продолжается, принять участие в актуализации документа можно на сайте.
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