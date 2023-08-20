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Общество

Нижегородская митрополия отправила гуманитарный груз в зону СВО

04 сентября 2023 09:32  [34] Общество
фото: пресс-служба Нижегородской митрополии

фото: пресс-служба Нижегородской митрополии

Нижегородская митрополия отправила гуманитарный груз в зону проведения специальной военной операции 3 сентября, сообщается на сайте митрополии.

В сообщении отмечается, что очередная партия гуманитарного груза в зону СВО отправлена из Борского благочиния по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия. Перед отправкой груза был совершен молебен.

Отметим, что 20 тонн гуманитарного груза будут переданы военнослужащим, выполняющих воинский долг в зоне проведения СВО. На этот раз в Нижегородская митрополия отправила в зону СВО медикаменты, боевую экипировку, тактические сети, блиндажные свечи, воду, продукты питания, строительные материалы, автомобильные стекла и многое другое.

Часть груза предназначена и для детского дома в Донецке.

Стоит также отметить, что с гуманитарным конвоем в зоне СВО отправились артисты и медики.

Гуманитарный груз был собран представителями регионального отделения фонда «Союз поисковых отрядов» (занимающегося перезахоронением и увековечиванием памяти защитников Отечества) при поддержке правительства Нижегородской области и Нижегородской епархии.

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Теги:
гуманитарная помощь Епархия СВО
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