Что надо знать о вкладах на выгодных условиях? Расскажет портал VBR.ru Бизнес

Фото: НИА “Нижний Новгород”

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Депозиты традиционно остаются одной из наиболее востребованных услуг банков. В 2023 году средний размер вклада впервые с 2021 превысил сумму в 301 тыс. рублей. И все чаще для размещения денег в банках россияне пользуются сервисом финансовых маркетплейсов. Что такое депозит и как найти самый выгодный вклад, рассказывают специалисты портала Выберу.ру.

Оформление депозита онлайн

Депозит (вклад) — это банковская услуга, которая представляет собой прием денег граждан на хранение. За это банки выплачивают вкладчикам проценты. Чем выше процентная ставка, тем больше доход клиента.

Раньше, чтобы открыть депозит, клиенты должны были посещать офис кредитного учреждения, подписывать документы, вносить деньги в кассу. Однако сегодня найти выгодные вклады и оформить бумаги можно онлайн.

Для этого работают финансовые маркетплейсы, например, Выберу.ру. С их помощью граждане получают возможность узнать, куда можно вложить деньги на лучших условиях и найти выгодные вклады в рублях и другой валюте.

Доступ к платформе Выберу.ру предоставляется круглосуточно, он бесплатный. Вы можете выбирать банковские продукты и оформлять заявки на их получение в любое время без посещения банка.

Вклад на лучших условиях

Чтобы понять, какой вклад выгоднее, нужно сравнить условия, которые предлагают разные банки. А именно:

размер процентной ставки;

периодичность начисления процентов;

возможности пополнения и частичного снятия денег;

сроки размещения средств;

удобство интернет-банка или мобильного приложения.

Это можно сделать за несколько минут на портале Выберу.ру. Система маркетплейса позволяет находить вклады на лучших условиях. Здесь же клиент может ознакомиться с рейтингами депозитов. Они формируются с учетом надежности банка, выгоды для пользователей.

Есть и другие плюсы. Рассказывает генеральный директор Выберу.ру Григорий Бурденко:

"Специальные калькуляторы Выберу.ру помогут рассчитать доходы по вкладу. С ними легко справится любой человек, даже если у него нет хороших финансовых знаний или в силу опыта или возраста у него нет навыков пользования интернет-сервисами. Сервис подбора делает все сам".

Все финансовые учреждения, услуги которых представлены на платформе, имеют лицензии и входят в систему страхования вкладов. То есть депозиты в размере до 1,4 млн рублей застрахованы.

Чем удобен маркетплейс

Выбирая, во что вложить деньги, пользователи все чаще прибегают к маркетплейсу. Он гарантирует:

Простоту выбора. Подбор финансовых продуктов можно осуществлять по нужным параметрам, фильтровать и группировать, например, по величине ставки.

Доступ к сервисам кредитных учреждений со всей страны. Клиенты могут сравнивать условия по вкладам более чем 170 банков.

Доступ к услугам в формате одного окна. С помощью одного портала можно открыть депозит, оформить банковскую карту и подобрать брокера для открытия инвестиционного счета.

Безопасность. Портал Выберу.ру заботится о защите персональных данных, а также проверяет контрагентов, с которыми работает.

Пользователи экономят время и быстро находят выгодный банковский продукт. Не зря финансовые маркетплейсы становятся трендом современности и привлекают много клиентов.

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