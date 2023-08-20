Одностороннее движение введут на участке дублера проспекта Ленина Нижнего Новгорода с 26 сентября

Одностороннее движение транспорта введут на участке дублера проспекта Ленина Нижнего Новгорода с 26 сентября, сообщает пресс-служба мэрии.
Как уточники в департаменте транспорта администрации города, одностороннее движение вводится на участке от Заречного бульвара до улицы Академика Баха.
Стоит отметить, что изменения в движении вводятся для обеспечения беспрепятственного проезда автомобилей, в том числе на перекрестке проспекта Ленина и Заречного бульвара, а также обеспечения безопасности дорожного движения.
Водителям рекомендовано заранее ознакомится с изменениями, а также следовать дорожным знакам.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+