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Общество

Одностороннее движение введут на участке дублера проспекта Ленина Нижнего Новгорода с 26 сентября

05 сентября 2023 16:47  [130] Общество

Одностороннее движение транспорта введут на участке дублера проспекта Ленина Нижнего Новгорода с 26 сентября, сообщает пресс-служба мэрии.

Как уточники в департаменте транспорта администрации города, одностороннее движение вводится на участке от Заречного бульвара до улицы Академика Баха.

Стоит отметить, что изменения в движении вводятся для обеспечения беспрепятственного проезда автомобилей, в том числе на перекрестке проспекта Ленина и Заречного бульвара, а также обеспечения безопасности дорожного движения.

Водителям рекомендовано заранее ознакомится с изменениями, а также следовать дорожным знакам.

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Теги:
Дороги Транспорт
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