Одностороннее движение введут на участке дублера проспекта Ленина Нижнего Новгорода с 26 сентября Общество

Одностороннее движение транспорта введут на участке дублера проспекта Ленина Нижнего Новгорода с 26 сентября, сообщает пресс-служба мэрии.

Как уточники в департаменте транспорта администрации города, одностороннее движение вводится на участке от Заречного бульвара до улицы Академика Баха.

Стоит отметить, что изменения в движении вводятся для обеспечения беспрепятственного проезда автомобилей, в том числе на перекрестке проспекта Ленина и Заречного бульвара, а также обеспечения безопасности дорожного движения.

Водителям рекомендовано заранее ознакомится с изменениями, а также следовать дорожным знакам.