Евгений Люлин: "ПараФест" - стартовая площадка для спортсменов-паралимпийцев – профессионалов международного класса" Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин вместе с главой города Дзержинска Иваном Носковым принял участие в открытии фестиваля культуры и спорта "Окский ПараФест 2023".

В загородном лагере "Город спорта" собрались спортсмены Нижегородской области и из других регионов России. Фестиваль проводится в 8-й раз, в этом году здесь представлены 20 субъектов РФ, 30 городов страны, более 200 участников.

"За прошедшие годы "ПараФест" стал стартовой площадкой для многих спортсменов-паралимпийцев. Есть ребята, которые тренировались в Дзержинске, прошли через "ПараФест", стали профессионалами, мастерами спорта международного класса. Год от года растёт авторитет фестиваля и всего дзержинского инваспорта. Здесь живут и тренируются выдающиеся спортсмены, ведётся работа по созданию спортивной инфраструктуры. Сейчас полным ходом идёт строительство специализированного Центра по адаптивным видам спорта, где будут тренироваться паралимпийцы. Если нашим ребятам создать условия для тренировок, то они станут непобедимыми!", - сказал Евгений Люлин.

"С каждым годом фестиваль "Окский ПараФест" собирает все больше спортсменов, расширяется его география. Но главное, что этот фестиваль – не только спортивное событие. В наше время у нас не много времени для дружеских встреч, для совместного отдыха. И фестиваль "Окский ПараФест" становится именно тем местом, где можно встретить старых знакомых, пообщаться, отдохнуть, и заодно посоревноваться. По традиции, я желаю победы всем участникам соревнований. Но все же надеюсь, что главное на нашем фестивале – не победа, а именно участие! Успехов!", - поприветствовал участников VIII фестиваля "Окский Парафест" глава города Дзержинска Иван Носков.

Дзержинские спортсмены – гордость российского спорта. Среди них мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Ольга Киселева, мастер спорта по плаванию Любовь Казарина, чемпион Паралимпийских игр по футболу, заслуженный мастер спорта Андрей Куваев, легкоатлеты – чемпионы и рекордсмены Паралимпиады в Токио Дмитрий Сафронов, Андрей Вдовин.

"Своим личным примером наши спортсмены доказывают, что возможности человека безграничны, если есть воля к победе, желание тренироваться, упорство в достижении цели! Болезнь или травма может уничтожить человека, если опустить руки и перестать бороться. Очень важно, чтобы перед глазами был пример тех, кто не сдался, кто реализовался в спорте, кто сам вернулся в жизнь и повёл за собою других. Спорт – это не победа над соперниками, спорт – это победа над собой!", - подчеркнул Евгений Люлин.

Спортивная программа "Окского ПараФеста 2023" включает соревнования по игре бочча, адаптивной верховой езде, настольному теннису, паралимпийскому фехтованию, дартсу, шашкам, спринту на колясках, спортивному ориентированию, лазерному биатлону.

"Адаптивная верховая езда стала новинкой фестиваля в этом году. В Дзержинске открылась секция для людей с ограниченными возможностями здоровья, она очень хорошо помогает в реабилитации. В ближайших планах – поездка на соревнования в Подмосковье. Надеемся завоевать там награды. У нас расширяется география "ПараФеста", в этом году участвуют спортсмены из Донецкой и Луганской народных республик. Есть участники фестиваля, которые, попробовав свои силы здесь, приходят в профессиональный спорт. Еще один мощный социальный эффект фестиваля в том, что люди с ограниченными возможностями здоровья находят новых друзей, влюбляются, создают семьи, начинают жить полной жизнью", - рассказал организатор "ПараФеста", председатель общественной организации "ПараПлан" Михаил Четвертаков.

В рамках культурной программы фестиваля также организованы мастер-классы по правополушарному рисованию, арт-терапии, мыловарению, гончарному искусству, макияжу, психологии, копирайтингу.