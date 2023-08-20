Около 2,5 млн сеянцев хвойных планируется высадить в Нижегородской области в рамках акции "Сохраним лес" Общество

Около 2,5 млн сеянцев хвойных планируется высадить в Нижегородской области в рамках акции "Сохраним лес", которая стартовала в регионе.

Как пояснили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, в регионе дан старт ежегодной всероссийской акции по восстановлению лесов «Сохраним лес». Ее цель - привлечь внимание общества к проблемам восстановления и приумножения лесных богатств России.

Стоит отметить, что в сентябре-октябре сеянцы хвойных деревьев будут высажены на территории 600 гектаров во всех лесничествах Нижегородской области.

Напомним, что в 2022 году Нижегородская область заняла второе место в России по результатам акции «Сохраним лес». Всего было создано 770 гектаров памятных посадок, высажено 2,4 млн саженцев хвойных деревьев. В акции в прошедшем году приняли участие более 1,5 тысяч жителей региона.

Принять участие в акции «Сохраним лес» могут все желающие. Информация о местах высадок размещена на сайте: https://сохранимлес.рф.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.