Давид Мелик-Гусейнов сообщил о перенесенной операции Сергеем Юраном

Фото: Telegram-канал Давид МГ
Генеральный директор ФК "Пари Нижний Новгород" Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале сообщил о перенесенной операции главным тренером нижегородского футбольного клуба Сергеем Юраном.
Как рассказал гендиректор ФК "Пари НН", показания для операции были экстренными.
"Сейчас жизни и здоровью нашего тренера ничего не угрожает. Он переведен в обычную палату. Держу на контроле период его реабилитации. Тренировочный процесс в команде не остановлен", - написал Давид Мелик-Гусейнов.
Он также пожелал главному тренеру "горожан" здоровья и отметил, что процесс восстановления займет несколько дней.
Напомним, что Давид Мелик-Гусейнов 21 июля был назначен новым гендиректором ФК "Пари Нижний Новгород".
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