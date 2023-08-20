Давид Мелик-Гусейнов сообщил о перенесенной операции Сергеем Юраном Спорт

Фото: Telegram-канал Давид МГ

Генеральный директор ФК "Пари Нижний Новгород" Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале сообщил о перенесенной операции главным тренером нижегородского футбольного клуба Сергеем Юраном.

Как рассказал гендиректор ФК "Пари НН", показания для операции были экстренными.

"Сейчас жизни и здоровью нашего тренера ничего не угрожает. Он переведен в обычную палату. Держу на контроле период его реабилитации. Тренировочный процесс в команде не остановлен", - написал Давид Мелик-Гусейнов.

Он также пожелал главному тренеру "горожан" здоровья и отметил, что процесс восстановления займет несколько дней.

Напомним, что Давид Мелик-Гусейнов 21 июля был назначен новым гендиректором ФК "Пари Нижний Новгород".