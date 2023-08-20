Первичные курсы русского языка для детей мигрантов для подготовки к школе планируется открыть в Нижнем Новгороде Общество

Первичные курсы русского языка для детей мигрантов для подготовки к учебе в школе планируется открыть в Нижнем Новгороде в Штабе общественной поддержки.

В Штабе общественной поддержке отметили, что в рамках заседания круглого стола о развитии национальных культурных автономий рассматривался вопрос о патриотическом воспитании и проблемах молодых мигрантов.

В Штабе общественной поддержки прошел круглый стол на тему: «Национально-культурные автономии Нижегородской области: проблемы и пути развития».

Как отметил заместитель руководителя Штаба общественной поддержки Шамиль Мансуров, по итогам встречи было принято решение об открытии совместно с министерством образования первичных курсов русского языка для детей мигрантов для подготовки их к учебе в школе.