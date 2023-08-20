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Общество

Интерактивный урок по ПДД провели молодогвардейцы для школьников Сормовского района Нижнего Новгорода

11 сентября 2023 15:24  [72] Общество

Интерактивное занятие по правилам дорожного движения (ПДД) для учеников младших и средних классов прошло в Сормовском парке Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

Необычный урок для школьников был организован активистами «Молодой Гвардии Единой России» при содействии Штаба общественной поддержки и ГИБДД. В мероприятии приняли участие почти 100 ребят и их родителей.

Сотрудники автоинспекции показали патрульные машину и мотоцикл, рассказали о своей работе, важности соблюдения ПДД. Все желающие смогли сфотографироваться в форме инспектора.

Также Нижегородский центр развития воспитания детей и молодежи «Сфера» предоставил учебный спецавтомобиль, оснащенный оборудованием для моделирования различных ситуаций на дорогах: знаками, светофорами, зеброй, велосипедами и самокатами. На наглядных примерах детям рассказали о правилах передвижения на велосипедах и самокатах, работе светофоров и пешеходных переходов и типичных ошибках во время дорожного движения. Всем участникам раздали памятки «Азбука безопасности дорожного движения».

«Ежедневно мы являемся участниками дорожного движения в качестве пешехода, пассажира или водителя. Даже просто переходя дорогу, прогуливаясь по тротуару около проезжей части или подъезжая к ней на велосипеде, каждый из нас должен соблюдать правила дорожного движения. Ребятам очень понравилось мероприятие, они учились грамотно вести себя на дорогах, думать о своей безопасности и безопасности других, смогли примерить на себя роль сотрудника Госавтоинспекции. Занятия в игровой форме помогают детям лучше усвоить правила поведения на улице», - отметил руководитель сормовского местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Егор Туранцев.
Дети и родители поблагодарили организаторов за увлекательный и полезный урок.

«Мне очень понравилось. Играли, как вести себя на дороге, проверяли дорожные правила. А еще я сидел в полицейской машине, катался на велосипеде и фотографировался на мопеде!» - поделился впечатлениями один из юных участников.

«Подобные мероприятия очень важны, так как многие дети не знают правил или забывают о них. И сейчас благодаря данной акции наши дети узнали много нового и полезного», - сказала мама школьников.

Напомним, проект «Безопасные дороги» направлен на повышение безопасности дорожного движения, сохранение жизни, здоровья водителей и пешеходов.

Формирование культуры безопасного вождения и ответственного поведения пешеходов на дорогах, поддержка общественно значимых проектов и акций, просветительских мероприятий, способствующих повышению безопасности дорожного движения, соблюдению правил ПДД и предотвращению дорожно-транспортных происшествий являются важным направлением реализации партпроекта и народной программы «Единой России».

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Теги:
Единая Россия Молодая Гвардия партии
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