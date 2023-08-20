Свет и ГВС точечно отключат в трёх районах Нижнего Новгорода 13 сентября Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 13 сентября в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Нижегородском районе будет отключена электроэнергия в районе строящейся станции метро на Сенной. Так, Нижегородский РЭС сообщил, что с 9:00 до 17:00 свет будет отключен по адресам: ул. Большая Печерская, 72, 82, 84, 84а; Печёрский Съезд, 18, 22, 22а, 24, 24а, 24а, 26б, 26, 30а, 30, 38а, 38; Приволжская сл., 6.

В Сормовском районе на непродолжительное время без электроэнергии останутся жильцы многоквартирных домов на ул. Вахтангова, 10, 12, 14; ул. Ефима Рубинчика, 21, 22; ул. Ногина, 1. Отключение электроснабжения запланировано с 13:00 до 14:00.

Кроме того, в Приокском районе будут производиться работы на сетях ГВС. В связи с этим с 9:00 до 15:00 горячую воду отключат на ул. Студгородок ГСХИ в домах № 11, 12, 15, 17.