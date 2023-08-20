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Политика

Александр Брод: Опыт работы нижегородского Общественного штаба по наблюдению за выборами является примером

13 сентября 2023 10:16  [33] Политика
Александр Брод

Александр Брод

Фото: Нина Зотина

Председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг", член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод отметил, что активная работа региональных общественников внесла свой вклад в обеспечение легитимности выборов. В качестве примера он приводит опыт работы Общественного штаба по наблюдению за выборами Нижегородской области.

"Его успешная практика является примером активной и заинтересованной работы общественников, интеллектуалов, журналистов региона. Штаб здесь формируется не первый год, его деятельность максимально открыта и публична. Собираются активисты не для галочки, воду не льют. Все заседания сугубо приближены к практическим темам, старались по итогам вырабатывать "дорожную карту", - рассказал Брод в интервью РАПСИ.

Он указал, что к работе подключали известных лидеров общественного мнения: учёных, руководителей местных СМИ, гражданских активистов. Новация этого года – приглашение к разговору известных московских и региональных экспертов.

Кроме того, для расширения круга партнёров в штабе подписали соглашения с партиями "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Новые люди", которых приглашали к диалогу, запрашивали информацию по всем этапам избирательной кампании.

"А ещё в партнёрах штаба – более 100 общественных организаций, которые из своих рядов и делегировали представителей в общественные наблюдатели. Наблюдателей на такой большой и непростой регион нужно было порядка 6 тысяч человек. И вот для них во всех муниципальных образованиях Нижегородской области прошли обучающие семинары: 1 с федеральными экспертами для подготовки региональных преподавателей, 7 кустовых семинаров с региональными преподавателями для координаторов, 93 семинара для наблюдателей в муниципальных образованиях. В итоге наблюдатели-общественники охватили 2187 постоянных УИКов и 3 временных", - рассказал эксперт.

Он также подчеркнул, что нижегородские наблюдатели проявили себя не только в стенах избиркомов, но и в интернет-пространстве, размещали информационные сообщения в социальных сетях.

"Более 700 наблюдателей выступили блогерами. За три дня наблюдения ими было опубликовано более 10 тысяч постов. Они придумали инновационный проект "НаблюдательНО", в ходе которого были прямые интернет-включения с наблюдателями на избирательных участках, с территориальными подразделениями Ситуационного центра Общественного штаба, работала стрим-студия, в которой давали комментарии известные эксперты, политические и общественные деятели, показали видеофильм об истории выборов в Нижегородской области", - сообщил Брод.

Глава НОМ добавил, общественники открыли горячую линию с двумя стационарными городскими номерами и одним мобильным.

"Поступило 30 обращений, большинство их носило информационно-справочный характер. Нижегородцы интересовались, как найти избирательный участок, какие требуются документы, чтобы получить бюллетень, как проголосовать на дому, если состояние здоровья не позволяет прийти на участок. Были созданы 10 мобильных групп, для которых был предусмотрен легковой транспорт. Удалось посетить 138 избирательных участков", - рассказал он.

Брод считает, что нижегородские общественники внесли существенный вклад в стабильную картину выборов в регионе, где была высокая явка, активное использование дистанционного электронного голосования, а также отсутствие грубых нарушений.

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Теги:
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