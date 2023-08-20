Глеб Никитин: "В истории Нижегородской области оборонная отрасль имеет особое значение" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил свое поздравление с Днем оружейника.

"В истории Нижегородской области оборонная отрасль имеет особое значение. В годы Великой Отечественной войны регион стал "кузницей Победы". Промышленность Горьковской области дала фронту почти 40 000 танков, самоходок, бронемашин - это 37% общесоюзного производства! Именно здесь было произведено почти четверть всех орудий и более 40% подводных лодок. По праву два города региона - Нижний Новгород и Дзержинск - носят почетное звание "Город трудовой доблести"!

Славные традиции продолжают сегодняшние поколения сотрудников нижегородских предприятий «оборонки». Только за 7 месяцев этого года выпуск продукции предприятиями ОПК увеличился в 1,7 раза. На большинстве заводов введен двух- или даже трехсменный график работы. В основе этого труда - ваше стремление обеспечить обороноспособность Отечества, помочь тем, кто защищает Родину с оружием в руках. Вы постоянно осваиваете новые технологии, ищете неординарные решения!

В День оружейника желаю всем, чей труд связан с оборонкой, здоровья и благополучия! Вы вносите весомый вклад в развитие экономики региона. Пусть удастся реализовать все задуманные планы!" - говорится в поздравлении.