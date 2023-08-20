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Происшествия

Более 800 нарушений правил дорожного движения выявлено в Нижегородской области 17 сентября

18 сентября 2023 10:22  [121] Происшествия

Более 800 нарушений правил дорожного движения выявлено в Нижегородской области 17 сентября, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Всего сотрудниками ГИБДД 17 сентября на дорогах выявлено 822 нарушения ПДД, почти 50 водителей автомобилей были задержаны в состоянии алкогольного опьянения.

Так, в результате ДТП в Воскресенском районе Нижегородской области, которое произошло утром 17 августа, три человека получили ранения различной степени тяжести. На трассе Воскресенское – Воздвиженское – кордон Боровский, водитель 1966 г.р., не справился с управлением и автомобиль опрокинулся в кювет. Две женщины и мужчина получили ранения.

Так же три человека были доставлены в больницу после ДТП на улице Новикова-Привоя в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Водитель Тойоты, не выбрав безопасную дистанцию, совершил столкновение с Ниссаном. Три человека получили ушибы, двое после осмотра медиков в больнице, были отпущены домой, а водитель Ниссана госпитализирован.

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Теги:
ГИБДД ДТП
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