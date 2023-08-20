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Общество

"ЛУКОЙЛ" заменил старые окна в детском саду № 41 в селе Чернуха

21 сентября 2023 12:02  [112] Общество

Фото: Евгений Черняев

Помощь детям – это инвестиция в будущие поколения. Компания "ЛУКОЙЛ" регулярно оказывает поддержку детским образовательным и спортивным учреждениям Кстовского муниципального округа, и тому есть множество примеров.

В детском саду № 41 с. Чернуха заменили старые деревянные окна. Новые оконные блоки установили в фойе первого и второго этажа правого крыла здания дошкольного учреждения, в методическом кабинете для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, кабинете логопеда и музее "Русский дом". Современные стеклопакеты оборудовали москитными сетками и детскими замками.

"Большая благодарность Компании "ЛУКОЙЛ" от персонала, родителей и воспитанников за помощь в установке безопасных и теплых окон. Уверены, новые окна будут долго нас радовать", – отметила заведующий МАДОУ "Детский сад № 41" Наталья Скибина.

Компания "ЛУКОЙЛ" с момента строительства поддерживает одну из самых популярных у кстовчан спортивных организаций – ФОК "Волжский берег". По обращению руководства учреждения выделялись средства на улучшение его материально-технической базы. В 2023 году была приобретена футбольная форма для детской команды младшего возраста и выполнен ремонт входной группы ФОКа. Заменили ступени и напольную плитку крыльца, произвели монтаж двух пандусов для больших сумок с хоккейной экипировкой.

"В преддверии празднования 10-летия МАУ "ФОК "Волжский берег" нами проводятся мероприятия по ремонту и благоустройству территории учреждения. Спасибо ЛУКОЙЛу за поддержку", - сказал директор МАУ "ФОК "Волжский берег" Олег Клешнин.

Военно-патриотическому клубу "Великовражская дружина во имя святого Благоверного князя Дмитрия Донского" в текущем году оказана помощь в приобретении оборудования для спортивно-развлекательной игры лазертаг, выделены средства на учебно-тренировочные сборы и организацию учебно-тренировочного лагеря.

"Благодарим руководство Компании "ЛУКОЙЛ" за помощь в развитии дружины, популяризации национальных традиций, приобщении молодежи к здоровому образу жизни, занятиям физкультурой и спортом, поднятии патриотизма, объединении детей различного социального статуса, в том числе социально незащищенных детей и подростков", – сказал руководитель Военно-патриотического клуба, председатель Совета Сергей Кочетов.

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Теги:
Детсады ЛУКОЙЛ
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