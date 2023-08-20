Молодые активисты помогают семьям участников СВО Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Молодые активисты поддерживают семьи участников специальной военной операции, оказывают им консультативную и адресную помощь в решении социальных и бытовых вопросов. Обращения от семей поступают в отделения МГЕР и через общественные приемные "Единой России" и Штаб общественной поддержки партии. Такая работа организована во всех муниципалитетах Нижегородской области.

Так, активисты "Молодой Гвардии" и "Волонтерской Роты Боевого Братства" помогли семье военнослужащего из Кстовского округа подготовиться к зиме. Муж Анастасии уже почти год выполняет воинский долг в зоне СВО. Она с маленькой дочкой живет в частном доме, и им понадобилась помощь в заготовке дров.

"Сразу после обращения выехали по указанному адресу, в течение двух дней накололи более трех тонн дров, сложили их в поленницы, расчистили проход к дому и двор. Мы рады, что у нас есть возможность помогать семьям бойцов. Многие из них сейчас остались без мужского плеча, и им нужна поддержка, в том числе и в бытовых вопросах. И важно, чтобы наши защитники не волновались за свои семьи, знали, что у них все в порядке. Сегодня мы все должны сплотиться, и наша общая задача – быть вместе, поддерживать и помогать друг другу. Будем делать все, что в наших силах", – отметил активист регионального штаба "Молодой Гвардии Единой России" Кирилл Данилин.

Жена мобилизованного поблагодарила волонтеров за оперативную помощь.

"Я рада, что есть такие молодежные движения, которые объединяют неравнодушных и активных ребят. И мы благодарны им за то, что они сразу откликнулись и предложили свою помощь. Самостоятельно мы бы не справились", - поделилась Анастасия.

Напомним, с самого начала спецоперации жители Нижегородской области оказывают поддержку военнослужащим, вынужденным переселенцам и тем, кто остался на территориях новых регионов.

Нижегородское региональное отделение и волонтерский центр партии "Единая Россия" в первые дни СВО организовали оперативные штабы, сразу подключились депутатский корпус партии и различные организации. В постоянном режиме ведется отправка грузов на Донбасс – и для военнослужащих, и для мирного населения. С февраля прошлого года депутаты, активисты вместе с партнерами отправили сотни тонн необходимых вещей, спецоборудования, медикаментов, продуктов.

На базе общественных приемных "Единой России" и Штаба общественной поддержки продолжается сбор гуманитарной помощи. Также в приемных открыты центры поддержки, куда могут обратиться семьи участников СВО.