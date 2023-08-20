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Общество

Главное управление Минюста России по Нижегородской области проводит День бесплатной юридической помощи

25 сентября 2023 17:20  [92] Общество

Главное управление Минюста России по Нижегородской области проводит День бесплатной юридической помощи, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Прием граждан Нижегородской области состоится 05 октября 2023 года с 10.00 до 13.00 по адресу: Нижний Новгород, ул. 1-ая Оранжерейная, д.46, 1 этаж, кабинет 115. 

Прием будет осуществляться по вопросам:

- получения бесплатной юридической помощи в Нижегородской области;

- истребования личных документов с территории иностранных государств;

- проставления апостиля на официальных российских документах;

- деятельности адвокатов, нотариусов, органов ЗАГС;

- государственной регистрации и контроля за деятельностью некоммерческих организаций;

- трудоустройства на государственную гражданскую службу в Главное управление Минюста России по Нижегородской области;

- деятельности ГУФСИН России по Нижегородской области и ГУФССП России по Нижегородской области;

- предоставления сведений из Федерального регистра нормативных правовых актов Нижегородской области.

Обращаем внимание, что за получением бесплатной юридической помощи могут обратиться отдельные категории граждан по определенным случаям.

Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, и случаи оказания помощи перечислены в Федеральном законе от 21.11.2011 № 324 "О бесплатной юридической помощи" и Законе Нижегородской области от 02.11.2012 № 144-З "О бесплатной юридической помощи в Нижегородской области".

Запись на прием осуществляется с 21 сентября по 3 октября 2023 года с 9.00 до 17.00 по телефону: 8 (831) 224-86-18 доб. 214, 215, 314

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