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Общество

Свет и ГВС точечно отключат в четырёх районах Нижнего Новгорода 26 сентября

26 сентября 2023 09:13  [121] Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 26 сентября в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Канавинском районе свет будет отключен с 9:00 до 17:00 по адресам: ул. Власть Советов,10; ул. Журова, 20, 23, 25, 26, 27, 29, 31; ул. Искры, 24, 26, 28, 30, 32; ул. Солнечная, 9;ул. Тираспольская, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23.

Кроме того, на весь день - с 8:00 до 18:00 запланировано отключение горячей воды в многоэтажках на ул.Украинской, 48, 50.

В Московском районе с 9:00 до 17:00 будут обесточены многоквартирные дома на Московском шоссе, № 231, 231, 233, 237А; а также административные здания на ул. Чаадаева,1, 2к.

В Сормовском районе на непродолжительное время - с 12:00 до 13:00 свет отключат по ул. Красносормовской, в домах 9, 11, 13-17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; ул. Планетной, 17, 17а, 19, 19а; ул. Ясной, 9-24.

Плановые работы на сетях ГВС затронут один дом на ул. Березовской. С 9:00 до 14:00 горячую воду отключат в девятиэтажке №20.

В Нижегородском районе электричество отключат в одной многоэтажке на Казанском шоссе. В доме 18/1 света не будет с 9:00 до 13:00.

Также сообщается об отключении горячей воды с 9:00 до 14:00 на ул. Звездинка, 5 и ул. Провиантской, 20.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ
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