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Общество

Повышение роли Ассоциации государственных аптечных сетей обсудили участники конференции "PROекции будущего: Фарма в реактивном режиме"

26 сентября 2023 11:16  [101] Общество

Ежегодная конференция, посвященная перспективам развития фармацевтической отрасли России, проходила в Сочи. В этом году основной акцент был сделан на обсуждении главных сценариев развития отрасли. Нижегородскую областную фармацию на мероприятии представляли генеральный директор ГП НО "НОФ" Павел Ястребов и первый заместитель Анна Фаянс. 

Программа конференции включала в себя несколько сессий. Сессия "Фарма-2030. В поисках инноваций" была посвящена проблеме компенсации дефицита на фармацевтическом рынке за счет развития российской инновационной фармацевтики. Участники обсудили также методы и приемы, которые способны обеспечить устойчивость системы лекарственного обеспечения населения. 

Оживленная дискуссия развернулась в рамках сессии под названием "Аптеки вне бизнеса. Главные законодательные новеллы розничного сегмента". С докладом о последних изменениях в законодательстве, регулирующем деятельность аптечных организаций, по видеосвязи выступил депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по охране здоровья Александр Петров. 

Участники дискуссии сошлись во мнении, что одним из наиболее значимых изменений стало законодательно подтвержденное право регионов закупать лекарства и медицинские изделия у единственного поставщика. По мнению генерального директора ГП НО "НОФ" Павла Ястребова, в целях повышения лекарственной безопасности такой подход необходимо развивать путем создания на отечественном фармацевтическом рынке крупных региональных логистических операторов, которые будут нести ответственность за полноценное и бесперебойное снабжение населения регионов лекарствами и медизделиями.

"Государственные аптечные сети, как правило, ставят социальную функцию выше коммерческой выгоды и таким образом выступают гарантами стабильности в деле обеспечения россиян лекарствами и медицинскими изделиями", - пояснил руководитель ГП НО "НОФ" и добавил, что в этой связи назрела необходимость повышать статус и значимость Ассоциации государственных аптечных сетей (АГАС). "АГАС должна стать той самой площадкой, которая позволит государственным аптечным сетям России обмениваться опытом, отстаивать свои интересы на законодательном уровне и повышать конкурентоспособность госаптек на фармацевтическом рынке страны", - заявил Павел Ястребов. 

Еще одним шагом на пути обеспечения лекарственной безопасности должно стать возрождение производственных аптек. Именно они, по словам руководителя ГП НО "НОФ", играют важную роль в обеспечении лекарствами категорий больных, которым требуется персонализированный подбор дозировок (в первую очередь, детей). Представители фармацевтического сообщества подтвердили, что система аптечного изготовления в целом требует существенной модернизации, поскольку в текущих условиях она не рентабельна.

Вторая половина конференции была посвящена промежуточным итогам эксперимента по дистанционной продаже рецептурных лекарств, фундаментом которого является система электронных рецептов, а также обзору рынка биологически активных добавок и прогнозам его развития. 

По итогам работы конференции были вручены почетные грамоты и дипломы участникам, которые внесли особый вклад в развитие фармацевтической отрасти России. Руководитель Нижегородской областной фармации Павел Ястребов был удостоен награды за "усиление голоса государственных аптек в фармацевтическом пространстве".

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Теги:
Медицина и здоровье
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