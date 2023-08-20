Спасти команду любой ценой: Wink и more.tv представили тизер сериала "ФК “Родина" — премьера 12 октября

Видеосервисы Wink и more.tv от "Ростелекома" представили тизер и постер 8-серийного комедийно-криминального проекта "ФК "Родина" (18+) с Романом Евдокимовым ("Фишер", "Актрисы"), Александром Клюквиным ("Король и Шут", "Без правил") и Кристиной Бабушкиной ("Беспринципные", "Судьба по книге перемен"). Режиссер — Иван Плечев ("Солдаут"). Премьера состоится 12 октября 2023 года эксклюзивно в онлайн-кинотеатрах Wink и more.tv. Производством сериала занимается кинокомпания Prospect Production ("Трудные подростки") при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").
Провинциальная футбольная команда "Родина" в разгар сезона теряет финансирование и вылетает из чемпионата, потому что ее владелец, мэр города, решает продать клуб. Ради спасения ребята идут на сделку с местным авторитетом и соглашаются перевезти контрабанду в Китай. Но все идет не по плану, и футболисты оказываются должниками авторитета, скрываются от китайской мафии, а капитан команды внезапно становится владельцем клуба.
"ФК "Родина" — уникальный проект, настоящая комедия с элементами роуд-муви. Самыми запоминающимися для меня были ночные съемки в водоеме, который граничил с кладбищем. Сначала мы там плавали, а после взрывали лодку, и это был невероятный опыт. В целом, нам было очень легко работать благодаря режиссеру Ивану Плечеву и его особенному чувству юмора", — отметил актер Максим Белбородов.
"Это жанровая комедийная история, а в таких проектах очень важно доверять режиссеру, и мне повезло поработать с Иваном Плечевым. Редко встретишь таких собранных, рассудительных и знающих, что делать молодых режиссеров. На площадке было невероятно комфортно и спокойно, я очень рада, что присоединилась к команде молодых артистов и создателей сериала", — подчеркнула актриса Кристина Бабушкина.
Фото ПАО "Ростелеком"
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+