Предварительные итоги муниципальных выборов
Итоги выборов губернатора Нижегородской области
Нижний Новгород претендует на звание "Культурной столицы года-2024"
Ещё 255 аварийных домов расселят в Нижнем Новгороде к 2028 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Политика
26 сентября 2023 18:23  [36] Евгений Люлин: "Глеб Никитин формирует федеральную повестку по многим направлениям развития"
26 сентября 2023 15:35  [228] Глеб Никитин вступил в должность губернатора Нижегородской области
22 сентября 2023 15:43  [714] Евгений Люлин: Взаимодействие муниципалитетов Нижегородской области и Беларуси помогает вывести сотрудничество на новый уровень
21 сентября 2023 18:30  [583] Съезд малых городов пройдёт в Семёнове в 2024 году
21 сентября 2023 10:50  [801] Делегация Нижегородской области находится с рабочим визитом в Белоруссии
21 сентября 2023 10:05  [617] Церемония инаугурации Глеба Никитина пройдет 26 сентября в прямом эфире
20 сентября 2023 13:03  [545] Делегации 37 стран мира уже посетили Нижегородскую область в 2023 году
20 сентября 2023 12:41  [597] Федеральный бюджет, поддержка участников СВО, закон о занятости: "Единая Россия" обозначила приоритеты на осеннюю сессию Госдумы
15 сентября 2023 19:10  [1298] Эксперт-мониторинг событий с 8 по 15 сентября 2023 года от АНО "Минин-центр"
14 сентября 2023 13:39  [968] Глебу Никитину вручено удостоверение об избрании губернатором Нижегородской области
Политика

Евгений Люлин: "Глеб Никитин формирует федеральную повестку по многим направлениям развития"

26 сентября 2023 18:23  [36] Политика
Фото: Кирилл Мартынов, ИА “Время Н”

Фото: Кирилл Мартынов, ИА “Время Н”

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин прокомментировал инаугурацию главы региона Глеба Никитина, которая состоялась 26 сентября.

"Выборы – важнейшее событие в жизни любого политика, объективная оценка его деятельности. Но при всей важности выборов самое главное то, что происходит после них. Пять лет назад Глеб Никитин впервые вступал в должность губернатора, обладая кредитом доверия нижегородцев. Сегодня можно совершенно точно утверждать, что он оправдал все надежды жителей Нижегородской области и даже превзошел их ожидания. Победа на выборах 2023 года стала закономерной. Несмотря на непростую пятилетку, включавшую ковид, начало специальной военной операции, санкции, правительство области под руководством губернатора справилось со всеми вызовами времени", - заявил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин на церемонии инаугурации главы региона.

"Глава региона эффективно работает с Законодательным Собранием, отчитывается об итогах работы за предшествующий год и всегда готов отвечать на самые острые вопросы. Но самое главное, что он всегда защищает интересы нижегородцев. Именно Глеб Никитин предложил людям самим определять Стратегию развития региона, направление расходования средств программ инициативного бюджетирования. В Нижегородской области расширились возможности местного самоуправления, получают поддержку инициативы с мест. Впервые эта работа получила системное наполнение, и результат превзошёл все ожидания! Облик городов в регионе стремительно меняется, реализовано множество проектов, появляются новые объекты. Коренные перемены затрагивают не только областной центр, но и районы области. Решаются масштабные инфраструктурные задачи. Ремонтируются дороги, проводятся капремонты школ, восстанавливаются памятники культуры, благоустраиваются общественные пространства, строятся новые образовательные организации. Среди ярких проектов не могу не от отметить ИТ-кампус, ледовый дворец, реконструкцию трамвайной сети, строительство метро в Нижнем Новгороде. Все это позволяет менять жизнь нижегородцев к лучшему", - продолжил спикер регионального парламента.

"Важно, что губернатор Нижегородской области сегодня является фигурой федерального масштаба. Глеб Никитин генерирует идеи и проекты, имеющие всероссийское значение, и это идёт на пользу как региону, так и всей стране. Примеров множество, они у всех на слуху. На прошлой неделе стартовала осенняя сессия Госдумы, одним из приоритетных направлений своей работы коллеги назвали развитие пассажирского водного транспорта на основе опыта Нижегородской области и инициатив губернатора Глеба Никитина. Сегодня мы формируем федеральную повестку по многим направлениям развития, и это прямая заслуга главы области", - подчеркнул Евгений Люлин.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Евгений Люлин Законодательное собрание
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph