Евгений Люлин: "Глеб Никитин формирует федеральную повестку по многим направлениям развития" Политика

Фото: Кирилл Мартынов, ИА “Время Н”

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин прокомментировал инаугурацию главы региона Глеба Никитина, которая состоялась 26 сентября.

"Выборы – важнейшее событие в жизни любого политика, объективная оценка его деятельности. Но при всей важности выборов самое главное то, что происходит после них. Пять лет назад Глеб Никитин впервые вступал в должность губернатора, обладая кредитом доверия нижегородцев. Сегодня можно совершенно точно утверждать, что он оправдал все надежды жителей Нижегородской области и даже превзошел их ожидания. Победа на выборах 2023 года стала закономерной. Несмотря на непростую пятилетку, включавшую ковид, начало специальной военной операции, санкции, правительство области под руководством губернатора справилось со всеми вызовами времени", - заявил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин на церемонии инаугурации главы региона.

"Глава региона эффективно работает с Законодательным Собранием, отчитывается об итогах работы за предшествующий год и всегда готов отвечать на самые острые вопросы. Но самое главное, что он всегда защищает интересы нижегородцев. Именно Глеб Никитин предложил людям самим определять Стратегию развития региона, направление расходования средств программ инициативного бюджетирования. В Нижегородской области расширились возможности местного самоуправления, получают поддержку инициативы с мест. Впервые эта работа получила системное наполнение, и результат превзошёл все ожидания! Облик городов в регионе стремительно меняется, реализовано множество проектов, появляются новые объекты. Коренные перемены затрагивают не только областной центр, но и районы области. Решаются масштабные инфраструктурные задачи. Ремонтируются дороги, проводятся капремонты школ, восстанавливаются памятники культуры, благоустраиваются общественные пространства, строятся новые образовательные организации. Среди ярких проектов не могу не от отметить ИТ-кампус, ледовый дворец, реконструкцию трамвайной сети, строительство метро в Нижнем Новгороде. Все это позволяет менять жизнь нижегородцев к лучшему", - продолжил спикер регионального парламента.

"Важно, что губернатор Нижегородской области сегодня является фигурой федерального масштаба. Глеб Никитин генерирует идеи и проекты, имеющие всероссийское значение, и это идёт на пользу как региону, так и всей стране. Примеров множество, они у всех на слуху. На прошлой неделе стартовала осенняя сессия Госдумы, одним из приоритетных направлений своей работы коллеги назвали развитие пассажирского водного транспорта на основе опыта Нижегородской области и инициатив губернатора Глеба Никитина. Сегодня мы формируем федеральную повестку по многим направлениям развития, и это прямая заслуга главы области", - подчеркнул Евгений Люлин.