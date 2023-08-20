Дополнительные "лежачие полицейские" появятся на улице Лысогорской Общество

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Дополнительные "лежачие полицейские" появятся на улице Лысогорской. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Напомним, в течение двух недель на этой улице произошло сразу несколько аварий: перевернулись грузовик с щебнем, "ГАзель" с баранами и опрокинулся трактор.

В связи с участившимися ДТП местные жители попросили запретить движение грузовиков по улице Лысогорской.

Как сообщили в департаменте, здесь уже установлен запрет на движение грузового транспорта, однако водители игнорируют действующие знаки и продолжают ездить по этой дороге.

Также в ведомстве добавили, что до 15 октября на улице Лысогорской будут оборудованы еще две искусственные неровности и соответствующие знаки, предупреждающие о препятствии.

Ранее сообщалось, что еще 49 комплексов фиксации нарушений ПДД появится на нижегородских дорогах.