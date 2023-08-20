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Общество

Энергетики Т Плюс провели уроки энергобезопасности и энергосбережения в двух дзержинских школах

27 сентября 2023 13:06  [102] Общество

Энергетики ПАО "Т Плюс" 26 сентября организовали уроки энергобезопасности и энергосбережения в двух школах Дзержинска. 

В школе №23 с углубленным изучением отдельных предметов урок прошел в третьем классе, в школе №2 с углубленным изучением физики и математики – в четвертом. Провела уроки главный специалист регионального центра стратегических коммуникаций "Т Плюс" в Нижнем Новгороде Татьяна Хлебникова. Вместе со сказочным героем Теплославом и другими жителями воображаемого Энергограда она рассказала детям, как вырабатываются на ТЭЦ свет и тепло, как они попадают в наши дома. 

Ребята узнали, какие меры предосторожности нужно обязательно соблюдать вблизи тепловых сетей, люков, ограждений ремонтных работ, линий электропередач, почему нужно экономить энергоресурсы и как это делать. Коснулся разговор и основ экологической культуры. Материалы урока ученики закрепили, отвечая на вопросы викторины и посмотрев мультфильм на темы энергобезопасности. Получили школьники от энергетиков и подарки – подготовленные "Т Плюс" издания "Приключения в Энергограде" и "Коллекция энергоэффективных советов". 

Уроки состоялись в рамках Всероссийского Фестиваля энергосбережения и экологии "#ВместеЯрче" и информационно-профилактической акции "Т Плюс" "Безопасность тепла". 

"В рамках ESG-повестки наша компания уделяет большое внимание работе с детьми. Уроки энергобезопасности и энергосбережения в школах Дзержинска, Кстова и Нижнего Новгорода мы проводим с 2014 года. Наши сотрудники стараются, чтобы ребятам было интересно и полученные знания лучше запомнились, поскольку речь идет об очень важных в жизни вещах", – отметила руководитель регионального центра стратегических коммуникаций "Т Плюс" в Нижнем Новгороде Ирина Ромачева.

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Теги:
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