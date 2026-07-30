Администрация Сосновского округа получила предписание из-за борщевика Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Россельхознадзор выдал предписание администрации Сосновского округа Нижегородской области из‑за зарастания сельхозземель борщевиком Сосновского и деревьями. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Нарушение выявили 28 июля в ходе мониторинга. Речь идет о земельном участке сельскохозяйственного назначения возле деревни Туркино. По данным ведомства, вся его площадь — более 3,2 га — заросла деревьями и борщевиком.

Собственнику предписано устранить нарушения требований земельного законодательства до 17 мая 2027 года.

Администрации необходимо очистить территорию от растительности, а также кочек и пней. После этого участок должен использоваться в соответствии с его категорией и видом разрешенного использования.

Ранее сообщалось, что в Сосновском округе запущен пилотный проект по применению искусственного интеллекта для выявления очагов борщевика. Кроме того, в 2026 году в Нижегородской области от этого растения обработали 1,2 тысячи гектаров сельхозземель.