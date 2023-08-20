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Бизнес

"ЛУКОЙЛу" присвоен высший уровень в ESG-индексе РБК и НКР

27 сентября 2023 13:28  [108] Бизнес

Как сообщает Telegram-канал ПАО "ЛУКОЙЛ", Группе "ЛУКОЙЛ" присвоен высший I уровень в ESG-индексе российского бизнеса, составляемого аналитиками РБК и рейтингового агентства НКР.

Это подтверждает приверженность компании "ЛУКОЙЛ" лучшим практикам в экологической и социальной сферах, а также в области корпоративного управления.

В 2023 году в ESG-индекс вошло свыше 100 российских компаний из разных секторов экономики. Оценка проводилась на основе анкетирования и данных из открытых источников с учетом отраслевой специфики. В частности, анализировались такие показатели как объем инвестиций в природоохранные технологии, объем выбросов вредных веществ в окружающую среду, соблюдение норм трудового законодательства, меры социальной защиты сотрудников, возможности профессионального развития, справедливость финансового вознаграждения и другие. 

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Теги:
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