Ещё 255 аварийных домов расселят в Нижнем Новгороде к 2028 году
Нижний Новгород претендует на звание "Культурной столицы года-2024"
Вспышка кори в Арзамасском районе
Старт прививочной кампании против гриппа
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
28 сентября 2023 17:54  [25] Павел Солодкий переизбран председателем нижегородского отделения "Деловой России"
28 сентября 2023 17:35  [59] Более 270 нижегородцев вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга
28 сентября 2023 17:22  [76] Детскую поликлинику №22 в Верхних Печёрах капитально отремонтировали
28 сентября 2023 17:13  [69] Специальная подсветка появится на телебашне к 66-летию Нижегородского ТВ
28 сентября 2023 16:38  [105] Митрополит Георгий встретился с нижегородскими добровольцами из батальона "Родня"
28 сентября 2023 15:36  [153] Участок дороги от Воротынца до берега Волги отремонтируют за 236,8 млн рублей
28 сентября 2023 15:10  [145] Нижегородский филиал "Т Плюс" призывает соблюдать меры предосторожности вблизи объектов теплоснабжения
28 сентября 2023 14:56  [141] Проблемы с регистрацией пассажиров возникли в нижегородском аэропорту
28 сентября 2023 14:18  [143] Штраф за пьяную езду на электросамокате планируется увеличить
28 сентября 2023 13:52  [177] Нижегородское Заксобрание одобрило дополнительные меры социальной поддержки ветеранам боевых действий
Общество

Митрополит Георгий встретился с нижегородскими добровольцами из батальона "Родня"

28 сентября 2023 16:38  [105] Общество
Фото: Виолетта Фролова

Фото: Виолетта Фролова

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий встретился с нижегородскими добровольцами из батальона "Родня", которые отправились в зону проведения СВО, сообщается на сайте nne.ru.

Согласно информации, встреча состоялась на территории Дивеевского монастыря.

Напомним, что создателем батальона "Родня" является нижегородский общественный деятель и писатель, действующий офицер Росгвардии Захар Прилепин.

Все добровольцы прошли курс подготовки в учебном центре специального назначения СТАЛЬ в Нижегородской области (центр создан совместно Фондом Захара Прилепина и правительством Нижегородской области) и стали первыми выпусками центра.

В своем обращении к добровольцам батальона "Родня" митрополит Георгий подчеркнул, что все они отправляются на защиту Родины. Владыка пожелал всем мужества, стойкости и помощи Бога.

Также митрополит Георгий ответил на вопросы участников встречи.

Как сообщалось ранее, нижегородские добровольцы отправились на подготовку для участия в СВО

 

 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
митрополит Георгий СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Инаугурация губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
27 сентября 2023 16:01Инаугурация губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph