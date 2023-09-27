Митрополит Георгий встретился с нижегородскими добровольцами из батальона "Родня"

Фото: Виолетта Фролова
Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий встретился с нижегородскими добровольцами из батальона "Родня", которые отправились в зону проведения СВО, сообщается на сайте nne.ru.
Согласно информации, встреча состоялась на территории Дивеевского монастыря.
Напомним, что создателем батальона "Родня" является нижегородский общественный деятель и писатель, действующий офицер Росгвардии Захар Прилепин.
Все добровольцы прошли курс подготовки в учебном центре специального назначения СТАЛЬ в Нижегородской области (центр создан совместно Фондом Захара Прилепина и правительством Нижегородской области) и стали первыми выпусками центра.
В своем обращении к добровольцам батальона "Родня" митрополит Георгий подчеркнул, что все они отправляются на защиту Родины. Владыка пожелал всем мужества, стойкости и помощи Бога.
Также митрополит Георгий ответил на вопросы участников встречи.
Как сообщалось ранее, нижегородские добровольцы отправились на подготовку для участия в СВО
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