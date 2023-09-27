Митрополит Георгий встретился с нижегородскими добровольцами из батальона "Родня" Общество

Фото: Виолетта Фролова

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий встретился с нижегородскими добровольцами из батальона "Родня", которые отправились в зону проведения СВО, сообщается на сайте nne.ru.

Согласно информации, встреча состоялась на территории Дивеевского монастыря.

Напомним, что создателем батальона "Родня" является нижегородский общественный деятель и писатель, действующий офицер Росгвардии Захар Прилепин.

Все добровольцы прошли курс подготовки в учебном центре специального назначения СТАЛЬ в Нижегородской области (центр создан совместно Фондом Захара Прилепина и правительством Нижегородской области) и стали первыми выпусками центра.

В своем обращении к добровольцам батальона "Родня" митрополит Георгий подчеркнул, что все они отправляются на защиту Родины. Владыка пожелал всем мужества, стойкости и помощи Бога.

Также митрополит Георгий ответил на вопросы участников встречи.

Как сообщалось ранее, нижегородские добровольцы отправились на подготовку для участия в СВО