Специальная подсветка появится на телебашне к 66-летию Нижегородского ТВ Общество

Фото: Нижегородский филиал РТРС

Специальная подсветка появится на телебашне Нижнего Новгорода к 66-летию Горьковско-Нижегородского телевидения. Об этом сообщили в Нижегородском филиале РТРС.

Согласно информации, подсветку можно будет увидеть 29 сентября несколько раз: с 19:30 до 20:30, с 21:30 до 22:30 и с 23:30 до 00:00.

Как рассказал рассказал и.о. директора Нижегородского филиала РТРС Илья Прыгунов, на медиаэкране башни будет транслироваться фирменная символика "Нижегородского областного радиотелевизионного передающего центра" и ГТРК "Нижний Новгород", а также бегущая строка "Всегда вместе с вами!".

На световом панно нижегородцы увидят настроечные таблицы и графические изображения радиоволн.

История Горьковского ТВ началась 29 сентября 1957 года. В этот день диктор Зинаида Ермолова поприветствовала зрителей и объявила трансляцию фильма "Деньги".

Напомним, тематическая архитектурно-художественная подсветка нижегородской телебашни сопровождает домашние игры хоккейного клуба "Торпедо", баскетбольного и футбольного клубов "Пари Нижний Новгород".